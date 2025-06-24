- 00:54 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 24.06 22:26 Наймодніші кольори літа: можливо, речі цих відтінків є у вас у шафі
- 24.06 21:59 Рибний рієт: смачно так, що не відірватися
- 24.06 21:29 Ми разом: Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном
- 24.06 21:13 У Casino.ua оголосили про партнерство з провайдером Push Gaming: що відомо
- 24.06 21:00 З’їжте фрукт за дві години до сну: із сном не буде проблем
- 24.06 20:50 Україна не виживе, якщо буде розчинена в паспортах інших держав, — Пелюховський
- 24.06 20:45 «Фарфорові сервізи з орнаментами вишиванки вражають красою та вишуканістю», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 24.06 20:33 З 2014 року неодноразово брав участь у бойових діях: на Донеччині загинув поліцейський з Тернополя
- 24.06 20:06 Доречно в будні й на свята: готуємо кабачкові рулетки із помідорами
- 24.06 20:02 Все погано — це нормально: Ксенія Мішина шокувала зізнанням
- 24.06 19:54 Стрільцям — «Туз Пентаклів», Терезам — «Король Жезлів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 25 червня
Як роумінговий безвіз позначиться на тарифах мобільних операторів: що обіцяють Vodafone, lifecell та Kyivstar
Хоч тарифи мобільних операторів в Україні зростають, ціни на послуги наразі залишаються все ж нижчими, ніж в країнах ЄС.
Втім, як пише Finance.ua, ситуація може дещо змінитися, якщо наша країна приєднається до роумінгової зони ЄС. Адже вітчизняним операторам доведеться попрацювати над технічною базою, вклавши кошти, аби відповідати європейським вимогам. Відповідно, тарифи можуть збільшитися. Автори видання поцікавилися у основних українських операторів, зростатимуть ціни на їхні послуги.
Так, у Vodafone Ukraine запевнили: принцип розрахунку вартості тарифів не зміниться, в тарифи буде включено роумінг в країнах ЄС. А ціни залежатимуть від курсу євро, абонплати та єдиної регульованої європейським законодавством ставки на Інтернет.
Своєю чергою в lifecell не стали прогнозувати розвиток ситуації, зазначивши, що наразі це передчасно. В компанії назвали кілька чинніків, від яких залежитиме ціноутворення, зокрема, стан українськоїа економіки, а також міграційні процеси, війна…
«Вартість зв’язку в роумінгу значною мірою залежить від оптових тарифів, які встановлює іноземний оператор, у мережі якого отримує послуги абонент. Відтак, це питання тісно пов’язане з тарифною політикою операторів ЄС щодо українських операторів», ― пояснили у lifecell.
А в компанії Kyivstar вже зараз прогнозують, що підвищення тарифів після запровадження «роумінгового безвізу» наразі не планується.
Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала надати Україні доступ до зони «Роумінг як вдома» вже з 1 січня 2026 року.
Фото Pixabay140
Читайте нас у Facebook
Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися