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Як роумінговий безвіз позначиться на тарифах мобільних операторів: що обіцяють Vodafone, lifecell та Kyivstar

16:53 24 червня 2025
Україна готується до «роумінгового безвізу» з ЄС. Фото Pixabay

Хоч тарифи мобільних операторів в Україні зростають, ціни на послуги наразі залишаються все ж нижчими, ніж в країнах ЄС.

Втім, як пише Finance.ua, ситуація може дещо змінитися, якщо наша країна приєднається до роумінгової зони ЄС. Адже вітчизняним операторам доведеться попрацювати над технічною базою, вклавши кошти, аби відповідати європейським вимогам. Відповідно, тарифи можуть збільшитися. Автори видання поцікавилися у основних українських операторів, зростатимуть ціни на їхні послуги.

Так, у Vodafone Ukraine запевнили: принцип розрахунку вартості тарифів не зміниться, в тарифи буде включено роумінг в країнах ЄС. А ціни залежатимуть від курсу євро, абонплати та єдиної регульованої європейським законодавством ставки на Інтернет.

Своєю чергою в lifecell не стали прогнозувати розвиток ситуації, зазначивши, що наразі це передчасно. В компанії назвали кілька чинніків, від яких залежитиме ціноутворення, зокрема, стан українськоїа економіки, а також міграційні процеси, війна…

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«Вартість зв’язку в роумінгу значною мірою залежить від оптових тарифів, які встановлює іноземний оператор, у мережі якого отримує послуги абонент. Відтак, це питання тісно пов’язане з тарифною політикою операторів ЄС щодо українських операторів», ― пояснили у lifecell.

А в компанії Kyivstar вже зараз прогнозують, що підвищення тарифів після запровадження «роумінгового безвізу» наразі не планується.

Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала надати Україні доступ до зони «Роумінг як вдома» вже з 1 січня 2026 року.

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Фото Pixabay

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