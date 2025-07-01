Астрологи, які назвали п'ять знаків Зодіаку, везіння яких триватиме з кінця червня до початку липня, склали гороскоп для всіх представників зодіакального кола на перший день другого літнього місяця — 1 липня.

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Овен

Гороскоп на 1 липня для Овнів рекомендує знаку виявити особливу активність у сферах, пов'язаних із кар'єрою та фінансами, пише slovofraza.com. Впевненим у собі Овнам вдасться домогтися підтримки їхньої ідеї серед колег і ау начальства. Зірки радять знаку звертати увагу на пропозиції оточення, навіть якщо вони на перший погляд виявляться дещо дивними. Можливо, вони будуть цілком перспективними.

Телець

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А Тельцям гороскоп на 1 липня рекомендує вирішувати фінансові питання у другій половині дня, оскільки у першій не виключені помилки. Тим, хто опиниться у непростій ситуації, зможе допомогти чи близька родичка, чи колега-жінка. В особистому житті зірки рекомендують Тельцям виявити терпіння і вислухати все, що скаже близька вам людина.

Близнюки

Гороскоп на 1 липня для Близнюків радить усі сили зосереджувати на одній справі, не відволікаючись на другорядні питання. У знака може з'явитися шанс взяти участь у цікавому та перспективному проекті. Причому пропозиція може надійти внаслідок несподіваних контактів. Загалом енергія Близнюків буде на досить високому рівні, проте можливі перепади настрою.

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Рак

Гороскоп на 1 липня для Раків визначає цей день як вдалий час для планування. А ось метушні, якщо справа стосується матеріальних питань, краще уникнути. Як і особливої ініціативності на роботі — краще почекати, коли ситуація повністю проясниться. Зірки радять Ракам при ухваленні рішень керуватися інтуїцією — вона буде вашим головним орієнтиром цього дня.

Лев

Гороскоп на 1 липня для Левів обіцяє знаку один із найяскравіших днів поточного тижня. У Левів можуть з'явитися нові можливості, проте зірки радять знаку не забувати про відповідальність і не переоцінювати свої сили. У професійній сфері все складатиметься вдало, особливо в тому випадку, якщо Леви виявлять гнучкість. Також люди, народжені під цим знаком, можуть одержати несподіваний подарунок.

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Діва

Гороскоп на 1 липня для Дів визначає сьогоднішній день як час, вдалий для вирішення бюрократичних питань. Знаку слід враховувати, що сьогодні плани можуть різко змінюватися, проте ці зміни будуть лише на краще. Зірки радять Дівам не піддаватися на провокації і дотримуватися внутрішньої дисципліни. А ось у особистих відносинах знаку краще виявляти м'якість — тиск на оточуючих та зайва критичність ні до чого доброго не призведе.

Терези

Гороскоп на 1 липня для Терезів обіцяє знаку емоційне піднесення. Насамперед це стосується тих, хто зайнятий у творчих проектах. Сьогодні на шляху Терезів можуть з'явитися нові знайомі, які будуть корисні в майбутньому, або перспективні пропозиції. Зірки радять знаку за можливості уникати спонтанних покупок і не поспішати з висновками.

Скорпіон

Гороскоп на 1 липня для Скорпіонів припускає, що сьогоднішній день стане часом, коли в старих суперечках можуть бути розставлені крапки над «і». Зірки радять знаку бути впевненим у своїх силах та діяти рішуче, проте не переходити грань агресивності. Ця ж порада стосується й особистої сфери, де зайвого тиску на партнера краще уникати. Не виключено, що сьогодні Скорпіони зіткнуться із несподіваними витратами.

Стрілець

Гороскоп на 1 липня радить Стрільцям ділитися своїми ідеями з оточуючими — вони обов'язково знайдуть відгук. У діловій сфері слід тримати емоції під контролем і уникати різких слів. Втім, ця порада стосується й інших сфер життя. Так, за належної стриманості Стрільцям вдасться загладити старий конфлікт, а відмова від іронії допоможе зберегти добрі стосунки з близькою вам людиною.

Козеріг

Гороскоп на 1 липня для Козерогів передбачає шанс виявити лідерські якості — цей момент не варто упускати. Однак зірки радять Козерогам не бути надмірно суворим, щоб не зіпсувати враження. На роботі будуть успішними колективні проекти. А ось у сім'ї у знака можливі невеликі розбіжності.

Водолій

Гороскоп на 1 липня для Водоліїв попереджає знак, що день може бути сповненим несподіванок. Однак зміни планів або якісь раптові рішення будуть лише на благо. Сприятливою буде і фінансова сфера, проте зірки застерігають Водоліїв від зайвого авантюризму. У відносинах з'явиться шанс поговорити до душі — використовуйте його.

Риби

Гороскоп на 1 липня для Риб не відкидає, що цей день може стати днем емоційного очищення. Знак може зіткнутися зі старими переживаннями, які потрібно усвідомити та відпустити. При цьому зірки рекомендують Рибам зберігати спокій, у тому числі й у професійній сфері, де не виключені деякі несподівані затримки. Хоча найкраще сьогодні побути наодинці із собою, почути себе та визначити, в якому напрямку слід рухатися далі.

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Фото Pixabay

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