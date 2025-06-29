«Золотий» липень: у розпал літа-2025 ретроградний Меркурій відкриє шлях до багатства трьом знакам зодіаку

Планета Меркурій у 2025 році тричі перебуватиме у стані ретроградності («зворотному русі»): 15 березня — 7 квітня, 18 липня — 11 серпня та 10−29 листопада.

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У своєму прямому русі Меркурій допомагає розвиватися інтелектуально, налагоджувати комунікації, здійснювати купівлю-продаж, тримати в порядку документи.

У «зворотному русі» все, що пов’язане з перерахованими процесами та діями, ставиться на паузу.

Попри те, що астрологічна ситуація липня складна, якщо знати нюанси, то можна досягти своєї мети, й навіть здобути чогось більшого, пише Ukr.Media.

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Астрологи радять у цей час з обережністю ставитися до підписання важливих угод, великих покупок, запуску нових проєктів.

Разом з тим, є знаки зодіаку, які у цей період завдяки своїй вдачі та інтуїції можуть будувати ґрунтовні фінансові рішення.

Овен

Липень для Овнів стане періодом максимальної продуктивності. Ваша внутрішня сила й рішучість дадуть змогу покращити свої позиції. Особливо добре йтимуть справи, пов'язані з навчанням, підвищенням кваліфікації чи зміною професійного напряму.

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У бізнесі період до 19 липня краще використати для юридичних формальностей, фінансових розрахунків та ключових рішень. Пізніше можна тільки доопрацьовувати деталі та вдосконалювати стратегію.

Добре буде йти командна робота. Важливо делегувати частину завдань. Стратегічне планування краще виконувати самостійно, а для спільної роботи ідеально підходять проєкти, де можна проявити лідерство та надихнути інших.

Лев

Левам липень принесе підвищення ефективності. Це дуже вдалий період, коли природна харизма, здатність вести за собою та креативне мислення допоможуть отримати конкретні фінансові результати.

Щоб потенційно вигідні контакти справді принесли користь, потрібно підійти до цього зважено, підготуватися заздалегідь. Потрібно також підібрати розумних та креативних людей у свою команду.

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Важливо пам'ятати, що фінансовий успіх — це не випадковість, а результат взаємодії. Чим активніше ви будете комунікувати, ділитися ідеями, пропонувати допомогу чи співпрацю, тим більше шансів, що ваші зусилля будуть оцінені.

Інтелектуальна праця, переговори, участь у нових ініціативах дасть реальні результати, якщо діяти системно та впевнено.

Близнюки

Близнюкам до періоду ретроградності Меркурія варто використати час для пошуку нових можливостей заробітку, розробки ідей, що можуть принести прибуток, або для зміни роботи. Інтуїція підкаже, коли варто діяти активно, а коли зберегти паузу.

Після 19 липня, коли Меркурій стане ретроградним, краще уникати спонтанних фінансових рішень. Це час для перегляду планів, доопрацювання деталей, корекції старих ідей. Нового нічого починати не варто.

Крім того, з усією відповідальністю варто підійти до вибору партнерів у бізнесі. Якщо відчуваєте сумнів або підозру щодо людини — краще зупинитися й перевірити інформацію ще раз. Така обережність зараз може вберегти від серйозних фінансових проблем.

Про те, на які знаки зодіаку чекає успіх у липні 2025 року, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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