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В Румунії автобус з 60 українцями потрапив в ДТП: є загибла та постраждалі (відео)
В Румунії, де днями в ДТП потрапив автобус з українцями, сталася ще одна дорожньо-транспорта пригода. На жаль, загинула одна людина.
Як пише digi24.ro, автобус, в якому знаходилося 60 українців, в тому числі 21 дитина, в повіті Бакеу зіткнувся з мікроавтобусом, у якому перебувало п'ять осіб.
За даними видання, пасажирський автобус їхав з Бакеу до Аджуда. Він врізався в мікроавтобус, що був припаркований на узбіччі дороги.
В поліції Бакеу повідомили, що загалом постраждало п'ятеро людей віком від 27 до 65 років. Четверо з постраждалих їхали у мікроавтобусі, п'ята пасажирка якого загинула. Жертва — 29-річна жінка з комуни Агеш. Ще одна постраждала — пасажирка автобусу.
Видання зазначає, що автобусом керував 40-річний іноземець, проте громадянство не вказує. Чоловіка перевірили на наявність алкоголю в крові — результат був негативним.
Нагадаємо, що цієї весни в Польщі трапилася масштабна ДТП — водій автобуса, в якому їхали 26 українців, втратив керування на повороті, ТЗ влетів у огорожу, перекинувся на бік та врізався у стовп. А під час рятувальних робіт у машину надзвичайної служби на швидкості врізалася вантажівка.
Фото з сайту https://www.digi24.ro146
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