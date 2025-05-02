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Стиль життя

Що зараз дарують на весілля: деякі ідеї вас можуть здивувати

22:27 2 травня 2025
Подарунок на весілля

Що подарувати молодятам на весілля? Це питання завжди непросте. Важливо пам'ятати, що подарунок має принести позитивні емоції.

Чудова ідея — подарувати нареченому і нареченій теплий плед, який зігріє в прохолодний вечір. Цього року варто подарувати плед у модних відтінках «мокко мус» або у відтінку вершкового масла.

Як і раніше, актуально дарувати гарний посуд — наприклад, порцеляновий чайний або кавовий сервіз чи набір келихів незвичайної форми. Що стосується сервізу, вибирайте дизайн, який викличе приємні асоціації. Ніколи зайвою не буде гарна постільна білизна - наприклад, з фотопринтом моря або неба.

Популярні парні подарунки — наприклад, два наплічники для подорожей або парні махрові халати для відпочинку в спа.

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Дуже гарний подарунок — новинки побутової техніки (особливо з якимись новими незвичайними функціями).

Даруйте подарунок із коментарем, пояснивши свою ідею. Коробку з подарунком доповніть вітальною листівкою. Молодятам буде приємно прочитати ваші побажання.

Нагадаємо про золоте правило вибору подарунка для дорогої вам людини.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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