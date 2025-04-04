Золоте правило вибору подарунка для дорогої вам людини: адресат буде в захваті
Вибрати подарунок для людини, яка вам дорога, завжди непросто. Не хочеться дарувати щось банальне. Адже подарунок говорить насамперед про смак того, хто дарує.
Золоте правило вибору подарунку таке: дізнайтеся, чим захоплюється людина зараз — і ви потрапите з вибором у «десятку».
Наприклад, якщо адресат цікавиться модою, подаруйте книгу-альбом про відомого дизайнера, шанувальником творчості якого є ваш друг чи подруга.
Якщо дорога вам людина досліджує, скажімо, французьку кухню, подаруйте їй похід у ресторан чи набір французьких сирів.
Якщо людина цікавиться вінтажною порцеляною, подаруйте вазу або статуетку, створені кілька десятків років тому.
Кожен із цих подарунків слід супроводжувати розповіддю про те, як і чому виникла ідея, а також розповісти про подарунок. Якщо це сири, то де вони виготовлені та чим цінні. Якщо це вінтажна порцелянова статуетка, то якою мануфактурою і коли була випущена, який її тираж.
Якщо ж людина захоплюється рукоділлям, подаруйте набір для хендмейду. Нині такі подарунки у тренді.
Подарунок має приносити позитивні емоції — це дуже важливо.
Однак важливо пам'ятати, що далеко не всі подарунки можна дарувати коханій людині. А деякі презенти можуть навіть зіпсувати вашу репутацію.
Фото з альбому Ольги Сметанської36
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