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Стиль життя

Золоте правило вибору подарунка для дорогої вам людини: адресат буде в захваті

22:28 4 квітня 2025
як вибрати подарунок, фото О.Сметанської

Вибрати подарунок для людини, яка вам дорога, завжди непросто. Не хочеться дарувати щось банальне. Адже подарунок говорить насамперед про смак того, хто дарує.

Золоте правило вибору подарунку таке: дізнайтеся, чим захоплюється людина зараз — і ви потрапите з вибором у «десятку».

Наприклад, якщо адресат цікавиться модою, подаруйте книгу-альбом про відомого дизайнера, шанувальником творчості якого є ваш друг чи подруга.

Якщо дорога вам людина досліджує, скажімо, французьку кухню, подаруйте їй похід у ресторан чи набір французьких сирів.

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Якщо людина цікавиться вінтажною порцеляною, подаруйте вазу або статуетку, створені кілька десятків років тому.

Кожен із цих подарунків слід супроводжувати розповіддю про те, як і чому виникла ідея, а також розповісти про подарунок. Якщо це сири, то де вони виготовлені та чим цінні. Якщо це вінтажна порцелянова статуетка, то якою мануфактурою і коли була випущена, який її тираж.

Якщо ж людина захоплюється рукоділлям, подаруйте набір для хендмейду. Нині такі подарунки у тренді.

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Подарунок має приносити позитивні емоції — це дуже важливо.

Однак важливо пам'ятати, що далеко не всі подарунки можна дарувати коханій людині. А деякі презенти можуть навіть зіпсувати вашу репутацію.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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