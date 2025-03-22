ТОП-5 подарунків, які можуть зіпсувати вашу репутацію: деякі нюанси вас здивують

Гарний подарунок той, який дарує приємні емоції. На жаль, так відбувається не завжди.

Ось ситуації, яких бажано уникнути.

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По-перше, звертайте увагу на термін придатності делікатесів та косметики, які даруєте. Він не повинен добігати кінця. Інакше адресат подарунка зрозуміє, ці ласощі або косметику, найімовірніше, було куплено на розпродажі або вони залежалися вдома і їх було віддано в дар через непотрібність.

По-друге, не даруйте антивікову косметику. Такий подарунок може бути сприйнятий як натяк на недоглянутість та поганий вигляд, а це може образити.

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Іноді люди передаровують подарунки, які у них залежалися, навіть не спромігшись відкрити коробку, де може лежати вітальна листівка, адресована їм же. Дарчий напис може бути, наприклад, і на зворотному боці картини.

Даруйте подарунки з биркою (звісно, без вказівки ціни). Вінтажні речі даруйте тільки тим, хто, як кажуть, розуміється на цьому. Інакше подарунок може бути сприйнятий як річ, яка була у використанні й нічого вам не коштувала.

До речі, важливо враховувати й те, що кожен подарунок дуже багато може розповісти про того, хто дарує.

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Раніше «ФАКТИ» називали топ-5 подарунків, які не варто презентувати коханій людині.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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