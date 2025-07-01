41.39 / 41.97 48.89 / 49.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Викопаний тато: популярна співачка здивувала рідкісними фото

16:53 1 липня 2025
Співачка Оля Цибульська

Популярна співачка Оля Цибульська, яка нещодавно звернулася до Андрія Данилка, вразила рідкісними світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Оля виклала фото з чоловіком і сином та додала допис про свої почуття. Відомо, що співачка зрідка показує світлини разом з чоловіком — колишнім депутатом Сергієм Грисюком. Разом вони виховують сина Нестора, якому виповнилося десять років.

«Я шукаю тебе — того, хто тримає, коли я розсипаюсь не по графіку, — написала артистка. — Того, хто не виправляє, а лишається. Бо правий не той, хто доказав. А той, хто дочекався.

Я не хочу бути сильною — поруч із тобою. Я хочу бути справжньою. Дозволь мені. Мені не потрібні ідеальні картинки для людей.

Я хочу… Щоб у слові «разом» було тепло, а не звичка… Я — жінка, яка вибрала тебе. І обиратиму ще тисячі разів, бо ти обираєш мене щодня".

РЕКЛАМА
Співачка з чоловіком (фото інстаграм)

Підписники були вражені чуттєвістю звернення до коханого та зауважили, що Нестор дуже схожий на татка.

Співачка Оля Цибульська з чоловіком та сином. Фото інстаграм
Оля Цибульська з родиною (фото інстаграм)

РЕКЛАМА

«Гарно так… — написали у відповідь. — До мурах…)))»

«Як приємно бачити щасливих людей і читати такі чудові вірші», — зізналися у мережі.

«Просто викопаний тато з маминим носиком», — поділилися враженням.

«Які ви прекрасні, — додали у коментарях. - І які схожі один на одного».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співачка випустила кліп про своє ментальне здоровʼя.

219

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 1 липня. Фото Pixabay

Рибам — емоційне очищення, Овнам — кар'єра, а Дівам — зміна планів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня

Таро-прогноз на 2 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терезам — «Двійка Мечів» і непростий вибір, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на середу, 2 липня

Кабачки по-турецьки

Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Кавову гущу використовують у якості добрив. Фото Pixabay

Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще

Наступний матеріал
Новини партнерів