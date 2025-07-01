Викопаний тато: популярна співачка здивувала рідкісними фото

Популярна співачка Оля Цибульська, яка нещодавно звернулася до Андрія Данилка, вразила рідкісними світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Оля виклала фото з чоловіком і сином та додала допис про свої почуття. Відомо, що співачка зрідка показує світлини разом з чоловіком — колишнім депутатом Сергієм Грисюком. Разом вони виховують сина Нестора, якому виповнилося десять років.

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«Я шукаю тебе — того, хто тримає, коли я розсипаюсь не по графіку, — написала артистка. — Того, хто не виправляє, а лишається. Бо правий не той, хто доказав. А той, хто дочекався.

Я не хочу бути сильною — поруч із тобою. Я хочу бути справжньою. Дозволь мені. Мені не потрібні ідеальні картинки для людей.

Я хочу… Щоб у слові «разом» було тепло, а не звичка… Я — жінка, яка вибрала тебе. І обиратиму ще тисячі разів, бо ти обираєш мене щодня".

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Співачка з чоловіком (фото інстаграм)

Підписники були вражені чуттєвістю звернення до коханого та зауважили, що Нестор дуже схожий на татка.

Оля Цибульська з родиною (фото інстаграм)

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«Гарно так… — написали у відповідь. — До мурах…)))»

«Як приємно бачити щасливих людей і читати такі чудові вірші», — зізналися у мережі.

«Просто викопаний тато з маминим носиком», — поділилися враженням.

«Які ви прекрасні, — додали у коментарях. - І які схожі один на одного».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співачка випустила кліп про своє ментальне здоровʼя.

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