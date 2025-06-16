Готова допомогти: популярна співачка звернулася до Вєрки Сердючки

Відомий артист Андрій Данилко, який повернувся з великих гастролей у Британії, потрапив у черговий скандал завдяки своєму образу Вєрки Сердючки. Під час великого концерту Вєрки у столиці України зі сцени пролунали хіти, написані російською мовою — «Все будет хорошо», «Дольче Габбана». Відомо, що Данилко кілька разів відверто розповідав, що не збирається перекладати українською пісні для Вєрки.

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Виступ Сердючки викликав бурю емоцій серед глядачів, у тому числі, колег Данилко по шоу-бізнесу. Свою думку виклала на сторінці у соціальній мережі популярна співачка Оля Цибульська, і додала, що вона може допомогти Андрію перекласти українською його хіти.

«Сердючка — це частина мого дитинства, — написала артистка. — Весілля, дискотеки, голосно, смішно, без правил. Але ми всі виросли. І в момент, коли країна втрачає дітей, мову, домівки — артист на сцені — це вже не просто шоу. Це — меседж, це — тон, це — напрямок.

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Я вірю в Вєрку. Але не вірю, що російська мова на українській сцені зараз — це просто звичка. У кожного артиста є вибір. Ми сьогодні не граємось у «пофіг». Ми формуємо культуру, якою будуть пишатись ті, хто вижив.

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І навіть космічна народна любов до легенди — не виправдовує російську мову. Бо зараз — не час «як було раніше». Зараз — час «як буде тепер».

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Сердючка, я готова сісти поруч і допомогти зробити найкращий переклад улюблених хітів".

Підписники розділилися у думках з приводу доречності подібних мовних закидів до артиста.

«Я також за українську мову в Україні, але маю питання: „Чому ж ніхто не закидав артисту, коли він російською перерахував 11 млн грн для військових та військового шпиталю?“ — підтримали Данилко. - А тепер всі…, навіть колеги по цеху. Щось зі стандартами не так».

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«Андрій Данилко — геніальна людина, обожнюю, — підтримали допис. — Але погоджуюся з вами, Олю, що краще зробити переклад. Ми навіть не уявляємо, що пережили люди у Бучі, Гостомелі, Маріуполі. Як їм чути мову ворога і ката? Як це, повернутися з полону і спостерігати лояльність до язика?»

«Макс Барских теж співав на рашен мові, — додали у коментарях. — А зараз він їх переклав, і вони звучать в сто разів краще, ніж раніше».

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Нагадаємо, Андрій Данилко розповів про перші зароблені гроші.

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