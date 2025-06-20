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Ненормальна: Оля Цибульська про своє ментальне здоровʼя

10:23 20 червня 2025
Оля Цибульська

Популярна співачка Оля Цибульська, яка звернулася до Вєрки Сердючки, вразила шанувальників новою роботою. Артистка випустила запальний хіт «Ненормальна» та кліп на нього. За словами співачки, пісня про те, наскільки важлива свобода в душі та сміливість бути такою, якою ти є.

«Чим далі ти йдеш, тим менше хочеться комусь щось доводити, — поділилася думками Оля, презентуючи хіт. — Особливо в такі непрості для всієї України часи.

Здається, що треба бути зручною. Що «не час» бути гучною, мрійливою, щирою. Здається, що краще мовчати. Що емоції — це слабкість… Але насправді — бути собою сьогодні, бути «ненормальною» — це сміливість. Це сила. Це свобода".

Цибульська додала, що пісня «Ненормальна» — про жінку, яка більше не ховається та любов до себе.

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Кліп на пісню знімали на вулицях Львову, у головній ролі акторка Інна Камалова у великому костюмі жаби. Режисер відео — Володимир Щурубура.

Шанувальники оцінили нову роботу співачки та подякували за позитивний настрій.

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«Неймовірно круто! — поділилися враженнями. - І пісня, і кліп, і ви. Пісня для підтримки ментального здоров'я».

«Пісня супердрайвова! — написали у коментарях. — Кліп доповнює 100%. Видно цю позитивну ненормальність».

«Ух, класно! — раділи шанувальники. — На одному диханні».

Раніше співачка була вимушена відмінити свої концерти.

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