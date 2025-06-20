- 09:08 Через три дні рятувальники знайшли п'ятирічну дитину-аутиста, яка зникла в лісі на Івано-Франківщині
- 08:42 Ціль — НПЗ: вночі ворог масовано атакував Кременчук дронами та ракетами
- 08:17 Левам варто навести лад у думках та справах, а Рибам — не чинити опір несподіваним змінам: гороскоп на 21 червня
- 08:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 20.06 23:53 Магучих повернулася до Парижа і здобула «срібло» етапу «Діамантової ліги»
- 20.06 22:26 У моді вінтажні будильники: причини популярності цього предмета вас здивують
- 20.06 22:00 Літній салат з незвичайним соусом: смачно, як у найкращому ресторані
- 20.06 21:30 Дженніфер Лопес вперше з’явилася на публіці після фото Бена Аффлека з немовлям
- 20.06 21:01 І ніякої гнилі більше: обприскайте свої помідори цим розчином і забудете про хворобу
- 20.06 20:45 «Весільний віночок вважається сильним оберегом», — майстриня Лідія Мосійчук
- 20.06 20:34 Йому вдалося захопити в полон російського десантника, який творив звірства у Бучі: на Сумщині загинув захисник із Київщини
- 20.06 20:06 Десерт із печивом та полуницею: смачно так, що не відірватись
Ненормальна: Оля Цибульська про своє ментальне здоровʼя
Популярна співачка Оля Цибульська, яка звернулася до Вєрки Сердючки, вразила шанувальників новою роботою. Артистка випустила запальний хіт «Ненормальна» та кліп на нього. За словами співачки, пісня про те, наскільки важлива свобода в душі та сміливість бути такою, якою ти є.
«Чим далі ти йдеш, тим менше хочеться комусь щось доводити, — поділилася думками Оля, презентуючи хіт. — Особливо в такі непрості для всієї України часи.
Здається, що треба бути зручною. Що «не час» бути гучною, мрійливою, щирою. Здається, що краще мовчати. Що емоції — це слабкість… Але насправді — бути собою сьогодні, бути «ненормальною» — це сміливість. Це сила. Це свобода".
Цибульська додала, що пісня «Ненормальна» — про жінку, яка більше не ховається та любов до себе.
Кліп на пісню знімали на вулицях Львову, у головній ролі акторка Інна Камалова у великому костюмі жаби. Режисер відео — Володимир Щурубура.
Шанувальники оцінили нову роботу співачки та подякували за позитивний настрій.
«Неймовірно круто! — поділилися враженнями. - І пісня, і кліп, і ви. Пісня для підтримки ментального здоров'я».
«Пісня супердрайвова! — написали у коментарях. — Кліп доповнює 100%. Видно цю позитивну ненормальність».
«Ух, класно! — раділи шанувальники. — На одному диханні».
Раніше співачка була вимушена відмінити свої концерти.168
Читайте нас у Facebook
Мріє потрапити на цирковий фестиваль у Монте-Карло: унікальна 7-річна гімнастка встановила рекорд України, провисівши під куполом на одній п’яті