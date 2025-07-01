Терезам — «Двійка Мечів» і непростий вибір, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на середу, 2 липня

Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на поточний тиждень, а тарологи розповіли, якою буде середа, 2 липня 2025 року. Карти Таро віщують день, повний подій та несподіваних поворотів. В цей час важливо бути уважними до деталей і людей -як до їхніх слів, так і до вчинків, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Вісімка Жезлів

Козероги мають насичений день з безліччю можливостей. Все відбуватиметься швидко, важливо не губитися і одразу діяти. Можливі зустрічі та новини, здатні вплинути на ваше майбутнє. Ухвалення рішень має бути своєчасним, не відкладайте.

Водолій — Суд

Водолії підбиватимуть підсумки і робитимуть важливий вибір. Карта «Суд» говорить про початок нової сторінки. Не бійтеся змін — рішучі дії принесуть користь, якщо бути чесними із собою та іншими.

Риби — Зірка

Рибам потрібно завершити старі справи чи уподобання. Карта «Зірка» приносить надію, якщо ви звільнитеся від минулого. Прощення відкриє шлях до нового натхнення та змін.

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Овен — П'ятірка Жезлів

Овнів чекає рішуча боротьба. Початок дня може бути конфліктним, але це посилить вашу рішучість. Головне — не застрягати у суперечках та використати енергію для досягнення успіху.

Телець — Маг

Тельці цього дня можуть творити дива. Карта «Маг» обіцяє успіх у справах, що потребують креативності та концентрації. У вас є всі ресурси для реалізації планів, важливо не відволікатися.

Близнюки — Трійка Кубків

Близнюкам варто дбати про своє самопочуття, незважаючи на позитивний настрій. «Трійка Кубків» передбачає радість від зустрічі, але попереджає про можливе емоційне виснаження. Не перевантажуйте себе.

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Рак — Верховна Жриця

Раки можуть отримати знаки, які змінять їхній погляд на важливі питання. Карта «Верховна Жриця» вказує на інтуїцію та мудрість. Довіртеся своїм відчуттям і не бійтеся змін.

Лев — Дев'ятка Денаріїв

Леви зіткнуться з напруженою ситуацією, але збережуть гідність. Дев'ятка Денаріїв закликає не втрачати самовладання у складних обставинах — терпіння незабаром принесе нагороду.

Діва — Трійка Жезлів

Дівам варто озирнутися назад і переоцінити свої цілі. Можливо, ви усвідомлюєте, що женетеся за недосяжним. «Трійка Жезлів» вказує на використання досвіду з розумом — варто сповільнитися і дати собі час.

Терези — Двійка Мечів

Терезам належить важкий вибір. Карта попереджає, що нерішучість може бути згубною. Ухвалення рішення зараз позбавить подальших сумнівів.

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Скорпіон — Сонце

Скорпіони мають успіх і визнання. Завершення важливого проєкту дасть відмінні результати. Карта «Сонце» символізує ясність та натхнення — використовуйте цей момент для максимальної реалізації.

Стрілець — Дев'ятка Кубків

Стрільцям варто бути обережними з інтригами та конфліктами. День принесе задоволення, якщо ви уникатимете пліток і непотрібних одкровень. Краще насолоджуватися світом та невеликими радощами.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.

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