Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті

Дарʼя Пономаренко з Черкас увійшла до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд у пілонному спорті. 12-річній спортсменці треба було виконати повтор унікального трюку мінімум 20 разів, проте дівчинці вдалося зробити це 24 рази. За словами рідних, це було надзвичайно складно. Але не тільки через високі технічні вимоги до трюку, а й певні життєві обставини. За рік до рекорду дівчинка зазнала серйозної травми, це поставило під великі сумніви її поверненні до спорту. Втім, семикласниця Даша не лише відновилася, а й здійснила справді неможливе!

«Даша зірвалася й впала головою вниз»

— Даша займається пілонним спортом близько семи років, — розповідає «ФАКТАМ» мама дівчинки Ксенія Пономаренко. — Спершу були танці, а потім ми стали шукати студію, котра ближче до нашого будинку, й випадково натрапили на пілонну. Виникло бажання спробувати. Я записала доньку на пробне заняття до тренерки Діани Нерознак. Даші дуже сподобалось, і з того все почалося. Знаєте, маленьким дітям взагалі подобається кудись залазити. І все це виглядало для доньки як вправи на дитячому майданчику. Але разом з тим ти робиш спортивні акробатичні та гімнастичні трюки. В Даші все чудово виходило, тим паче малі діти гнучкі та сильні. І якщо їх у всьому цьому ще підтримувати, й коли нема упередженого ставлення, бо я мама дуже прогресивна, то будуть успіхи. Ба більше, мало хто знає, що у пілонному спорті існує багато заборон, і шкода, що багато хто має хибне уявлення про нього. Вже за пів року після початку занять Даша перемогла у чемпіонаті України. Я так пишалась нею. І потім з майже усіх змагань дочка поверталась із нагородами. Коли Дар'ї було вісім, то ми дізналися про змагання в Одесі, але туди брали діток від 10 років. Тому дочка не підходила. Проте я все ж набрала організаторів і попросила, щоби дитина виступила. Хоча б для досвіду. Бо оцінювали виступи міжнародні судді. І нас записали до категорії 10−12 років. І що ви думаєте? Вона таки виборола перемогу. Її номер оцінила французька танцюристка Маріон Крамп, вона свого часу брала участь у шоу «Франція має талант». Маріон опублікувала відео з моєю донькою у соцмережі, його побачили режисери й теж запросили на це шоу! В той час у нас активно крутили рекламу на участь в «Україна має талант». І я собі подумала: «Чого це кудись їхати, якщо тут можна спробувати?» Заповнила заявку, і нас запросили взяти участь.

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Дарʼя Пономаренко з Черкас увійшла до Книги рекордів Гіннеса (фото Facebook)

— Які спогади у вас про участь в українському шоу?

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— Дуже приємні. Даші було вісім років. Вона тоді виступила з номером «У мене немає дому». Від суддів отримала три «так», а саме відео набрало мільйони переглядів. Це дало велику мотивацію йти вперед. Хоча я розуміла, що за цим стоїть щоденна праця. Вона багато працює, весь час вчить танцювальні рухи. До великої війни Даша взяла участь у шоу «Танці. World of Dance». Ми готувалися до Чемпіонату Європи, але не поїхали туди, бо почалося повномасштабне вторгнення. Але за її успіхами слідкувало керівництво італійського телебачення, і у 2023 році вони нам написали, запросили встановити рекорд Гіннеса на пілоні. Ми погодилися й почали підготовку.

Дівчинка багато працює, весь час вчить танцювальні рухи

Організаторами було обрано трюк «Камікадзе». Суть ц тому, аби повторити понад 20 разів один і той самий елемент. І якщо пауза перевищує дві секунди, то не зараховується. В дочки все виходило, ми знімали відео й надсилали до Італії, бо все фіксувалося. Але наприкінці листопада 2023 року сталась біда: Даша зірвалась з пілона. Донька головою вниз впала з висоти чотири метри. Слава Богу, що хоча б не вдарилась головою.

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Трюки на пілоні дуже небезпечні

— Які травми отримала дитина?

— Струс мозку, травма руки. Їй вставили шпиці у кінцівку, відновлення було довгим. Пів року їй не можна було навантажувати руку. Я тоді подумала, що не треба того пілону, головне — здорова дитина.

— А як переживала травму Даша?

— Страху в неї не було. Ще у лікарні вона казала, що нащо їй той гіпс, вона хоче вже тренуватися. Після закінчення реабілітації ми дізналися, що Дашу запросили на шоу «Іспанія має талант». Учасників було три тисячі, а її взяли у півфінал. У червні 2024 року вона виступила. Донька стала фіналісткою. Здавалося, що у нас обох виросли крила. Потім нам знову написали організатори шоу рекордів Гіннеса. Мовляв, хочуть, щоби дитина все-таки виступила у них. Коли я спитала Дашу, чи готова вона знову зробити трюк, під час виконання якого впала, вона відповіла згодою. Ми попередили організаторів, що треба, аби вона сама себе підстрахувала, щоби більше не падала головою вниз. Й пілон, відповідно, слід закріпити до стелі й підлоги. Вони дали добро. Та коли ми приїхали у Мілан на репетицію, то пілон висотою чотири з половиною метри не був закріплений у стелю, просто натягнутий на тросах. І Даша починала виконувати вправу, а його хитало. Відповідно, не було балансу. Ми просили виправити ситуацію, але нам сказали, що вже все прописано, варіантів нема.

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Дарʼя Пономаренко на пілоні

— Уявляю ваш стан. Добряче перенервували?

— Так. Даша казала, що на такому пілоні на одну спробу свого трюку витрачала втричі більше сил. Перед рекордом донька спитала мене: «Мамо, що буде, якщо я не зроблю?» Я відповіла, що пишаюсь нею все одно, бо вона найкраща. Вона зробила 24 рази, хоча у студії вдавалося аж 33. Проте результат все одно став рекордом Гіннеса. Потім вона ще танцювала. Не розумію, де вона знайшла сили на те все. Додам, що в Італії трюк, який вона виконувала, належить до спортивних. Тому дуже важливо популяризувати його. На жаль, в Україні пілонний спорт офіційно не визнається. Але думаю, це тимчасово.

«В Італії ми наголошували, що ми українці, донька виконувала перфоманс під „Щедрик“ Леонтовича»

— Як дочка реагує на таку високе досягнення?

— Коли ми повернулися в Україну, то всім рідним та друзям розповіли про здобуток, нас вітали. У школі весь час підтримують. Дитина ще до кінця не усвідомлює все, не розуміє, що робить щось особливе. Для неї це — перебороти власні страхи, вийти за межі своїх можливостей. В Італії ми весь час наголошували, що ми українці, виконувала донька перфоманс під «Щедрик» Леонтовича. Такі моменти надзвичайно важливі.

— Скільки часу вона присвячує тренуванням?

— Даша відвідує заняття не лише з пілона, а ще й з хореографії, акробатики. Тому йде по три години на все щодня, крім неділі. Навіть тоді, коли хворіє, вона рветься на заняття. Що цікаво, сама все планує, бо я працюю, списується з тренерами. Даринка у мене дуже самостійна.

"Дочка сама все планує, вона у мене дуже самостійна", - розповідає мама дівчинки.

— Чим любить займатись донька у вільний час?

— Гуляти з собакою, проводити час із друзями, у родинному колі.

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