Мріє потрапити на цирковий фестиваль у Монте-Карло: унікальна 7-річна гімнастка встановила рекорд України, провисівши під куполом на одній п’яті

Свій перший рекорд Анастасія Горбацевич із Запоріжжя встановила ще зовсім маленькою — у чотири роки. Тоді вона стала наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконала вис на шиї. Нині ж ця з виду тендітна, але в душі з чималим стрижнем дівчинка знову приємно шокувала, отримавши диплом другого свого досягнення. Настя, яка є вихованкою народного художнього колективу циркової студії «Едельвейс», навчилася висіти під куполом цирку, тримаючись лише за одну п’ятку. Дітей, які можуть виконати подібні трюки, та ще й у такому віці, в Україні нема.

«Перший рекорд Настя встановила у віці 4 роки та три місяці»

— Разом із мамою та сестрою ми опікуємось цирковою студією «Едельвейс» у Запоріжжі, тренуємо талановитих дітей та шалено радіємо їхнім успіхам. Я не тільки тренер, а й сама артистка, свого часу закінчила академію циркового мистецтва і працювала за фахом. Після декрету стала керівницею «Едельвейсу». До речі, наші вихованці мають 9 національних рекордів і один світовий, — з усмішкою розповідає «ФАКТАМ» мама Насті Вікторія Горбацевич. — У січні 2022 року моя племінниця Вероніка Непомняща вже була героїнею «ФАКТІВ». Тоді, у свої шість років, дівчинка виконала всесвітньо відомий та надскладний цирковий трюк — «вигин Марінеллі». Це досягнення внесли до Національного реєстру рекордів. Тому у нас ціла родина рекордсменів.

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Оскільки я постійно знаходилась у цирковій студії, донька змалечку бувала на заняттях. Спочатку спостерігала, як займаються старші діти, тягнулася до них. І потроху намагалась повторити. А вже з 2019 року донька сама почала займатися. Під час пандемії ми провели чимало тренувань вдома, для цього навіть спеціально замовили дитині маленьке повітряне кільце, бо не могли знайти необхідне. Тато у будинку допоміг облаштувати простір, щоби Настуні було зручно. Ми ніколи не змушували дитину тренуватись, це її бажання, яке ми залюбки підтримали. Далі були різноманітні конкурси та фестивалі всеукраїнського та світового рівня, з яких Настя поверталась із нагородами, серед яких є Гран-прі. Також вона брала участь у шоу «Латвія має талант». Її запросили на кастинг, який вона успішно пройшла. Дійшла до 10 фіналістів, її дуже активно підтримували глядачі, які не шкодували їй голосів під час голосування.

"Ми ніколи не змушували дитину тренуватись, це її бажання, яке ми залюбки підтримали", - пригадує мама дівчинки

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Свій перший рекорд Настя встановила у віці 4 роки та три місяці. На манежі Запорізького державного цирку у лютому 2022 року вона отримала диплом, де її було визнано наймолодшою повітряною гімнасткою України, яка виконує вис на шиї. Ми чекали, що донька провисить 15 секунд, а вона змогла аж 25. Це ще більше мотивувало її.

— Як виникла ідея встановити другий рекорд?

— Оскільки діти весь час опановують нові елементи, донечка навчилась висіти на одній п’ятці. Після того вирушили на один із фестивалів й зрозуміли, що цей трюк в такому віці діти не виконують. В принципі навіть старші рідко беруться за нього, бо він потребує серйозної фізичної підготовки. Ба більше, Настя виконує чимало складних трюків, а ще вона дуже швидко всього навчається. Тому вирішили спробувати й подали кандидатуру Анастасії до Національного реєстру рекордів України. Потім отримали підтвердження, що заявку прийнято. 31 травня вирушили до Києва на Міжнародний фестиваль циркового мистецтва «Дивоцирк», й під час гала-концерту, де був присутній експерт, зафіксували рекорд «Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на одній п’яті». Рекорд донечка встановила на висоті трьох метрів, але в неї був тросик, адже техніка безпеки — це головне. Ви б бачили, як Настуня раділа, коли отримала диплом рекордсменки. Відразу зателефонувала бабусі й дідусю, аби розповісти про досягнення.

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Рекорд Настя встановила на висоті трьох метрів

Настуня дуже раділа, коли отримала диплом рекордсменки

«Настуня любить чути оплески глядачів»

— Скільки реально часу пішло від опанування елементу до рекорду?

— Близько року. Все поступово відбувалось. Кожен рух ідеально відпрацьований.

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— Скільки годин ваша донечка присвячує тренуванням? Чи дотримується якогось особливого харчування?

— Займається тричі на тиждень по три години. Жодних дієт нема, тому вона дозволяє собі й морозиво, й солодощі помірно. Цього року Настя закінчила перший клас. Звісно, влітку на канікулах вона відпочине, а з серпня поновимо заняття у студії. Але вдома є інвентар, тому Анастасія може займатись у зручний час, коли схоче. У вільний час донька займається танцями у стилі контемпорарі та моделінгом. Нещодавно привезла Гран-прі з чергового конкурсу з танців, це стало приємним сюрпризом. А так вона посідає завжди призові місця. Слава Богу, все встигає та радісна, бо любить те, чим займається.

Настя з батьками

— В чому ж секрет успіху Насті й про що вона мріє?

— Донечка дуже цілеспрямована, працьовита й все задумане доводить до кінця. Настуня любить виступати та чути оплески глядачів. Їй дуже подобається вивчати нові елементи, і їй навіть цікавіше вивчити елемент унікальний та складніший, аніж той, який є легшим. Вона інколи сама дивиться відео і каже: «Давай спробуємо, бо хочу вивчити цей трюк». Взагалі Анастасія активна дитина, яка, як і інші, сидить у телефоні, грає іграшками та спілкується з друзями. Настя мріє потрапити на цирковий фестиваль у Монте-Карло. А ще мріє, аби закінчилась війна, наслідки якої вона чи не щодня бачить у рідному Запоріжжі… Звісно, всі ми переживаємо, але не маємо опускати рук, хочеться дати нашим діткам по максимуму. Щоб вони проявили себе, щоби більше усміхались. Не хочеться нікуди їхати, бо любимо своє місто, вихованців та Україну. Віримо, що обов’язково все буде добре й наші діти надалі прославлятимуть державу своїми талантами.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що 11-річна гімнастка Софія Тепла з міста Подільськ Одеської області встановила в Італії світовий рекорд та потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

Фото з альбому Вікторії Горбацевич

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