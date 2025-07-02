Знову «зрада»? США оголосили про зупинку постачання зброї в Україну на кілька місяців

Попри те, що ситуація в Україні останнім часом стає все більш напруженою із-за масованих російських обстрілів не тільки на фронті, а й у так званому тилу, Білий дім оголосив про паузу у постачанні озброєння.

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Протягом кількох місяців в Україну не будуть постачати ракети для систем Patriot, керовані авіабомби та артилерійські снаряди. Це озброєння є ключовим в обороні України, особливо в зоні загострення бойових дій, повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, офіційно рішення призупинити допомогу пояснили як пріоритет інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

Крім того, в адміністрації зазначають, що такий підхід зміцнює боєготовність США перед потенційними загрозами. У Пентагоні підкреслили, що опції допомоги Україні зберігаються.

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Деякі американські політики виступають проти такого рішення. Вони розуміють, що пауза істотно послабить повітряну оборону України, збільшивши ризик цивільних жертв. Демократи особливо акцентують, що припинення допомоги відбулося в найнебезпечніший момент.

Для виснаження запасів США були причини ще за адміністрації Байдена: брак як сучасних, так і базових озброєнь. Прогнози Конгресу та аналітиків віщують труднощі з відновленням поставок.

Як відомо, США постачали Україні зброю двома шляхами: із запасів Пентагону з можливістю швидкого поповнення і безпосередньо через програми закупівлі у виробників. Перші запаси майже вичерпані, а великі контракти продовжать виконання пізніше.

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Терміни відновлення допомоги безпосередньо залежать від схвалення президентом і завершення ревізії запасів.

Пентагон заявив, що стежить за розвитком подій і готовий адаптувати стратегію за необхідності.

В адміністрації Трампа посилаються на глобальні зобов'язання США у світі. Це показало, що Україна вже не є єдиним пріоритетом у військовому плануванні США.

Раніше про паузу в постачанні зброї в Україну писало Politico. Йшлося про 155-мм артилерійські снаряди, переносні ракети Stinger, батареї ППО Patriot і ракети Hellfire.

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Уся допомога зброєю від США Україні була на короткий час припинена у лютому, а друга триваліша пауза була у березні. Припинення передачі розвіданих Україні дозволило рф відбити частину Курської області.

Нагадаємо, європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс закликав країни НАТО, в першу чергу Балтійські, готуватися до війни з росією. Проте він зазначив, що США та Європа зараз згодні з тим, що мир в російсько- українській війні повинен бути досягнутий шляхом реалізації «мир через силу», тобто Україна не має програти.

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