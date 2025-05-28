США поки не готові заявити про передачу Україні систем Patriot: ЗМІ назвали причину

Україна дедалі більше стурбована забезпеченням більшої кількості американських систем ППО Patriot, оскільки запаси, відправлені за часів адміністрації Байдена, вичерпуються. А нова адміністрація чинить опір відправленню більшої кількості.

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Хоча росія бомбардує Україну безпілотниками та крилатими ракетами, найнебезпечніші саме балістичні ракети, і їм можна надійно протистояти лише ракетами Patriot. Їхня швидкість і розмір, а також той факт, що їх важко перехопити, зробили балістичні ракети однією з найефективніших видів зброї в арсеналі росії, особливо проти інфраструктури, пише Washington Post.

Основна додаткова військова допомога, яку Україна запросила у адміністрації Трампа, — це більше ракет Patriot та пускових установок, «яких, чесно кажучи, у нас немає», — заявив державний секретар Марко Рубіо під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин. Він додав, що Сполучені Штати натомість заохочують своїх союзників по НАТО пожертвувати ракети та системи Patriot зі своїх арсеналів. Але, додав він, «жодна з цих країн також не хоче відмовлятися від своїх систем Patriot».

Європейський дипломат у Києві заявив, що американський виробник Raytheon все ще розширює свої виробничі лінії, щоб задовольнити підвищений після 2022 року попит.

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«США повинні зберегти певну кількість для власної оборони, на випадок нападу з боку Ірану чи іншого супротивника», — сказав дипломат.

Однак українські чиновники в Києві вважають, що адміністрація Трампа буде готова продати країні більше Patriot, а не надсилати їх як допомогу, як це робила попередня адміністрація. Високопоставлений український чиновник заявив, що не очікує, що Вашингтон заблокує продаж майбутніх систем ППО Україні, але розуміє, що Білий дім «не віддасть їх безкоштовно».

«Вони мислять, як бізнесмени. Якщо я вам щось дам, ви повинні дати мені щось натомість, — сказав він. — Ми маємо адаптуватися до цього».

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Хоча Україна може використовувати власні вітчизняні системи протиповітряної оборони та європейську допомогу для протидії безпілотникам та крилатим ракетам, їй все ще потрібні ракети та системи Patriot для перехоплення балістичних ракет, сказав високопоставлений чиновник української розвідки.

Чиновник розвідки заявив, що через швидкість та розмір балістичних ракет наявність достатньої кількості ракет Patriot є питанням «людського життя». Дехто в адміністрації США розуміє, сказав чиновник, а дехто не розуміє, що «кожен „Іскандер“ може вбити сотні людей». Для інших країн пожертвування ракет або систем Patriot Україні є складним питанням, додав чиновник, оскільки вони дорогі та є важливою частиною апарату національної безпеки кожної країни.

«Вони повинні порівняти переваги підтримки України та послаблення себе, — сказав чиновник. — Ми тісно співпрацюємо з американцями. Ми дуже вдячні їм за цю систему, але цього ще дуже мало, справді дуже мало».

За словами трьох європейських чиновників, союзники НАТО вже тижнями ведуть переговори про пошук ще однієї системи Patriot для України, можливо, звідкись у Європі, але прориву не досягнуто.

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«Існують дискусії на кшталт „ми можемо відмовитися від цієї, але потім ми хочемо нову за нижчою ціною“», — сказав один із чиновників, описуючи переговори про отримання нових систем від США в майбутньому в обмін на передачу однієї Україні зараз.

Адміністрація Трампа, схоже, неохоче робить гучні заяви щодо поставок зброї до Києва, вважаючи, що це може зірвати переговори, додав він.

«Здається, вони зараз думають, що „якщо у нас буде гучна заява про передачу Україні ракет Patriot, то це дуже розлютить путіна“, — сказав чиновник. — Вони будуть дуже стурбовані тим, що це поставить під загрозу будь-які потенційні мирні переговори».

Раніше аналітики ISW дали прогноз, чи виживе Україна без американської зброї.

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