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Окупанти вночі обстріляли Херсон і Харків: серед постраждалих є медсестри і пацієнти лікарень (фото)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на середу, 2 липня, окупанти з артилерії обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали 8 людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Учора близько 23:00 російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер. 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно. У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів — чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них — вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась», — написав він.
Також під ранок росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА.
«Під удар потрапив 52-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та перелом кістки руки. Постраждалого госпіталізували», — йдеться у повідомленні.
Ще одним мирним містом, яке обстріляв російський ворог, став Харків. Там пролунали вибухи на тлі атаки на місто російських ударних дронів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«У Харкові було чутно вибух — місто під ворожою атакою з повітря. Над містом ще можуть бути ворожі безпілотники — будьте обережні!» — написав він.
Мер також уточнив, що під ударом ворога був Новобаварський район міста.
Своєю чергою, голова Харківьскої ОДА Олег Синєгубов додав, що внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА спалахнула пожежа в Новобаварському районі. Вогнем охоплена одноповерхова нежитлова будівля.
Також він розповів про наслідки ворожої атаки на Куп’янський район Харківщини.
«Наслідки ворожої атаки БпЛА на Куп’янський район: с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу „Герань-2“) спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м.кв. На жаль, є загиблий та поранений. с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу „Герань-2“) горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», днями ворог масовано атакував Україну ракетами та дронами.135
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