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путін вважає, що перемагає: в Європі визнали провал дипломатії і закликали зробити ставку на силу ЗСУ
Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс, який закликав країни НАТО і в першу чергу Балтійські готуватися до війни з росією, згоден з тією формулою, яка була підтримана на самому початку Сполученими Штатами, Європою та Україною.
«Вона полягає в тому, що мир повинен бути досягнутий шляхом реалізації „миру через силу“. І силу української сторони, — сказав він. — Досі все було трохи інакше. Американська адміністрація намагалася підштовхнути росію перейти до реальних переговорів».
Але, додав комісар, він переконаний, що цього не станеться так легко, як хтось очікував.
«путін наразі не хоче миру. Він вважає, що перемагає, і саме тому настання миру мені важко передбачити», — підсумував Андрюс Кубілюс.
Тим часом стало відомо, що Трамп на закритій зустрічі зі своїми колегами-лідерами НАТО заявив, що ситуація в Україні вийшла з-під контролю і треба щось робити.202
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