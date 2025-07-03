- 17:04 Запускаємо експериментальний проєкт муніципального орендного житла, — Олексій Кулеба
- 16:33 Хоча б біля труни: король Чарльз планує болісне возз’єднання з принцом Гаррі та Меган Маркл
- 16:06 У Луганську внаслідок вибуху загинув колишній «голова адміністрації» міста
- 16:06 Фінансові бонуси та романтичні моменти: кінець поточного тижня вдало складеться для п'яти знаків зодіаку
- 16:05 Ф'юрі назвав дату та місце третього бою з Усиком
- 15:42 Мільйони «так»: популярний артист знову одружується
- 15:21 Проти правил, заради виживання: чому Україна бере до рук заборонену зброю
- 14:51 Портові оператори Одеси і Чорноморська скаржаться на дискримінацію: «Укрзалізниця» зловживає монополією
- 14:49 Олімпійського чемпіона з росії жорстоко нокаутували на очах у Тайсона Ф'юрі
- 14:22 Замість танків — дрони й алгоритми: Україна перетворила війну на лабораторію зброї майбутнього
- 14:11 Росіяни вдарили серед дня балістикою по Одесі: є загиблі
- 14:09 Можуть приховувати мільярди від податкової: керівник Національної антикризової групи про ситуацію на фармринку
Знаменитий футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії загинув разом з братом у жахливій ДТП через 11 днів після весілля (фото, відео)
Новоспечений чемпіон Англії у складі «Ліверпуля» та дворазовий переможець Ліги націй у футболці збірної Португалії 28-річний форвард Діогу Жота загинув у страшній ДТП в Іспанії, повідомляє Marca. Раніше не стало титулованого ексодноклубника Коноплянки, який розбився на смерть із двома братами в аварії.
Трагедія сталася в провінції Самора приблизно о пів на першу ночі 3 липня. Автомобіль, в якому їхав португальський гравець, злетів із траси та загорівся. За однією з версій, в авто під час обгону могла луснути шина. Разом із Діого Жотою загинув його 25-річний брат-футболіст Андре Сілва, який виступав за португальський «Пенафієл».
Лише 11 днів тому Діого Жота одружився зі своєю подругою Рутою Кардозо, яка народила футболісту трьох дітей (синові Денису 4 роки, ще одному хлопчику Дуарте — 2, а дочці, ім'я якої не розголошується, нещодавно виповнився рік). Щасливий чоловік та батько ділився у соцмережах фото та відео урочистостей.
July 3, 2025
Додамо, що до переходу у «Ліверпуль» з «Вулверхемптона» у 2020 році за 44,7 млн євро Діого Жота встиг пограти за «Пасуш Феррейру», «Атлетико» та «Порту». У складі земляків «Бітлз» форвард провів 182 матчі, забивши 65 м'ячів, віддавши 26 результативних передач, а також вигравши АПЛ, Кубок Англії і Кубок англійської ліги.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда .
Фото ФК «Ліверпуль», Instagram267
Читайте нас у Facebook