Знаменитий футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії загинув разом з братом у жахливій ДТП через 11 днів після весілля (фото, відео)

Новоспечений чемпіон Англії у складі «Ліверпуля» та дворазовий переможець Ліги націй у футболці збірної Португалії 28-річний форвард Діогу Жота загинув у страшній ДТП в Іспанії, повідомляє Marca. Раніше не стало титулованого ексодноклубника Коноплянки, який розбився на смерть із двома братами в аварії.

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Трагедія сталася в провінції Самора приблизно о пів на першу ночі 3 липня. Автомобіль, в якому їхав португальський гравець, злетів із траси та загорівся. За однією з версій, в авто під час обгону могла луснути шина. Разом із Діого Жотою загинув його 25-річний брат-футболіст Андре Сілва, який виступав за португальський «Пенафієл».

Андре Сілва і Діогу Жота

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Лише 11 днів тому Діого Жота одружився зі своєю подругою Рутою Кардозо, яка народила футболісту трьох дітей (синові Денису 4 роки, ще одному хлопчику Дуарте — 2, а дочці, ім'я якої не розголошується, нещодавно виповнився рік). Щасливий чоловік та батько ділився у соцмережах фото та відео урочистостей.

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Додамо, що до переходу у «Ліверпуль» з «Вулверхемптона» у 2020 році за 44,7 млн євро Діого Жота встиг пограти за «Пасуш Феррейру», «Атлетико» та «Порту». У складі земляків «Бітлз» форвард провів 182 матчі, забивши 65 м'ячів, віддавши 26 результативних передач, а також вигравши АПЛ, Кубок Англії і Кубок англійської ліги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда .

Фото ФК «Ліверпуль», Instagram

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