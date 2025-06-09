Команда Кріштіану Роналду засмутила чемпіонів Європи та стала дворазовим переможцем Ліги націй: відеоогляд матчу

У неділю, 8 червня, на «Альянці Арені» в Мюнхені визначився переможець футбольної Ліги націй, у півфіналах якої Іспанія обіграла Францію (5:4), а Португалія з Кріштіану Роналду виявилася сильнішою за Німеччину (2:1). Дворазовим тріумфатором змагань стали португальці, які здолали в серії пенальті чемпіонів Європи іспанців, що раніше виграли турнір УЄФА в 2023 році.

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Ліга націй. Фінал

Португалія — Іспанія — 2:2 (Нуну Мендеш, 26, Кріштіану Роналду, 61 — Субіменді, 21, Оярсабаль, 45). По пенальті — 5:3.

До речі, у поєдинку за «бронзу» Ліги націй збірна Франції у Штутгарті здолала команду Німеччини — 2:0 (Мбаппе, 45, Олісе, 84).

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Нагадаємо, що у 2019 році турнір виграла Португалія (у фіналі з Нідерландами — 1:0), 2021-го — Франція (з Іспанією — 2:1) та 2023-го — Іспанія (з Хорватією 0:0 у ігровий час та 5:4 у серії пенальті).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України програла команді Канади на старті міжнародного турніру в Торонто.

Фото EFE

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