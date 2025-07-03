Портові оператори Одеси і Чорноморська скаржаться на дискримінацію: «Укрзалізниця» зловживає монополією

Портові оператори, які працюють в Чорноморську та Одесі, звернулися до уряду та керівництва «Укрзалізниці» щодо нерівних тарифів залізничного перевезення вантажів. Текст звернення за підписом представників 15 компаній опублікував Latifundist.com.

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У зверненні наголошується, що після змін до плану формування поїздів та скорочення тарифних відстаней з 5 квітня 2025 року для маршрутів на порт «Південний», вартість перевезень до портів «Одеса» і «Чорноморськ» зросла на $ 2−2,6 за тонну, а після ймовірної індексації тарифів може сягнути й $ 4 за тонну. Це зробить порти «Одеса» і «Чорноморськ» неконкурентними і непривабливими для інвесторів.

«Штучно створено нерівні конкурентні проведення експортних/імпортних операцій в морських портах «Чорноморськ» та «Одеса» та дискримінація субʼєктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у портах «Чорноморськ» та «Одеса» у порівнянні з субʼєктами, які проводять господарську діяльність в морському порту «Південний», — йдеться у зверненні.

Оператори наголошують, що всі три порти — «Південний», «Одеса», «Чорноморськ» — розташовані поруч, проте маршрути до «Одеси» й «Чорноморська» залишаються довшими, що штучно здорожує логістику. Це своєю чергою здорожчує собівартість послуг з перевантаження і негативно впливає на вантажопотік двох портів. У відповідь на це експортери вже планують мінімізувати співпрацю з цими портами у маркетинговому сезоні 2025/26.

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«Встановлення нерівних умов з боку „Укрзалізниці“ має ознаки зловживання монопольним становищем, призводить до обмеження конкуренції та утиску інтересів субʼєктів господарювання, суперечить принципам рівноправного доступу до інфраструктури», — підкреслюють учасники ринку.

Підписанти закликають переглянути тарифну політику і вирівняти умови для портів, за аналогією зі світовою практикою. Наприклад, у США тарифи на залізничне перевезення до тихоокеанських портів уніфіковані, незважаючи на різницю в маршрутах у сотні кілометрів.

«Ми підтримуємо будь-які ініціативи з вирівнювання тарифів — включно із застосуванням коригуючих коефіцієнтів або змінами до нормативної бази», — зазначено у зверненні.

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Раніше повідомлялося, що ще у 2003 році член Комітету з логістики ЄБА Юрій Щуклін хотів прибрати вплив чиновників на логістичні процеси.

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