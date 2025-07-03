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Далі буде: прокуратура оголосила про підозру київському таксисту, який напав на Тоню Матвієнко
Водій таксі, з яким виник конфлікт у співачкі Тоні Матвієнко, отримав підозру у нанесенні жінці легких тілесних ушкоджень
Як повідомили в Київській міській прокуратурі, заслужену артистку України двічі вдарив 63-річний чоловік.
В прокуратурі нагадали, що конфлікт в таксі розпочався після того, як водій відмовився зачинити вікно в машині, про що попросила пасажинка. Пасажирка заявила, що хоче перервати поїздку і, коли автівка врешті решт зупинилася, вийшла з неї. Водій також вийшов та вдарив жінку.
Правоохоронці з'ясували, що водій працює в службі таксі 5 років. Пояснюючи свої дії, чоловік сказав, що не хотів закривати вікно через спеку. А ось про те, що розпустив руки, шкодує. За словами підозрюваного, він вдарив жінку через те, що вона «грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину».
Чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження.
Матеріал «Діти не повинні спостерігати, як батьки ламаються»: співачка Тоня Матвієнко про виклики під час великої війни" читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото прокуратури258
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