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Далі буде: прокуратура оголосила про підозру київському таксисту, який напав на Тоню Матвієнко

18:11 3 липня 2025
На Тоню Матвієнко напав таксист. Фото прокуратури

Водій таксі, з яким виник конфлікт у співачкі Тоні Матвієнко, отримав підозру у нанесенні жінці легких тілесних ушкоджень

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, заслужену артистку України двічі вдарив 63-річний чоловік.

В прокуратурі нагадали, що конфлікт в таксі розпочався після того, як водій відмовився зачинити вікно в машині, про що попросила пасажинка. Пасажирка заявила, що хоче перервати поїздку і, коли автівка врешті решт зупинилася, вийшла з неї. Водій також вийшов та вдарив жінку.

Правоохоронці з'ясували, що водій працює в службі таксі 5 років. Пояснюючи свої дії, чоловік сказав, що не хотів закривати вікно через спеку. А ось про те, що розпустив руки, шкодує. За словами підозрюваного, він вдарив жінку через те, що вона «грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину».

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Чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження.

Матеріал «Діти не повинні спостерігати, як батьки ламаються»: співачка Тоня Матвієнко про виклики під час великої війни" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото прокуратури

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