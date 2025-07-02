«Приниження і шок»: співачка Тоня Матвієнко поскаржилася на побиття в таксі

Українська співачка Тоня Матвієнко поскаржилася на побиття з боку таксиста. Вона вже звернулася до поліції із відповідною заявою. Ввечері артистка розповіла в Instagram про конфлікт з водієм, який стався 30 червня.

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За її словами, чоловік від початку поїздки поводився з нею зневажливо, а на прохання зачинити вікно через сильний протяг взагалі грубив їй.

«Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч. Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира», — повідомила Матвієнко.

Коли ситуація переросла «у абсолютний неадекват у розмові», співачка попросила перервати поїздку та зупинитися, однак водій відмовив. Він зупинив авто лише після того, як вона відчинила двері.

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«Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком!» — написала співачка.

Матвієнко зазначила, що розповідає про конфлікт не для «хайпу», а через те, що в такі ситуації втрапляють й інші люди, однак мовчать, бо не вірять у можливість добитися справедливості.

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На щастя, правоохоронці оперативно відреагували на інцидент: поліція затримала чоловіка, який напав на заслужену артистку України Тоню Матвієнко. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як повідомили у поліції, співачка звернулася із заявою про те, що під час поїздки водій таксі поводився агресивно, вступив із нею в конфлікт і врешті завдав їй ударів, після чого втік з місця події.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника — ним виявився 63-річний житель Києва. Чоловіка затримали, слідство триває.

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«Наразі дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України — побої і мордування», — повідомили у поліції.

Як писали «ФАКТИ», раніше співачка Тоня Матвієнко згадала свій досвід участі у Національному відборі на «Євробачення» та зізналася, чи хоче знову прийняти в ньому участь.

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