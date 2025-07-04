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Тільцям потрібен план дій, а Рибам настав час приділити час сім'ї: гороскоп на 4 липня
Астрологи, яки визначили п'ять знаків Зодіаку, для яких вдало складеться кінець поточного тижня, з 4 по 6 липня, надали поради всім представникам зодіакального кола на п'ятницю, 4-те число.
Головна порада дня — відкласти на інший день важливі і не дуже справи, приділивши увагу рідним та друзям, пише «ТСН».
Овен
Гороскоп на 4 липня радить Овнам з розумом ставитися до витрат. Не виключено, що знак отримає грошове надходження, яке зірки не радять витрачати на імпульсивні покупки.
Телець
Гороскоп на 4 липня радить Тельцям ретельно планувати день, аби встигнути впоратися з усіма справами, продумуючи всі деталі заздалегідь.
Близнюки
Гороскоп на 4 липня радить Близнюкам довести до ладу все, що було розпочате раніше, аби бути готовим до нових викликів без «хвостів».
Рак
Гороскоп на 4 липня для Раків не виключає, що в житті знака з'явиться людина з минулого та проситиме пробачення за старі образи. Ймовірно, цю людина буде щирою з вами і її можна буде пробачити.
Лев
Гороскоп на 4 липня радить Левам, які зібралися щось міняти в оселі, розпочинати це робити. Бо навіть ремонт, розпочатий цього дня, має завершитися вдало та швидко.
Діва
Гороскоп на 4 липня для Дів не радить знаку намагатися втілити в життя свою мету за будь що — краще ситуацію «відпустити». Бо те, що може здійснитися за рахунок інших, щастя не принесе.
Терези
Гороскоп на 4 липня радить Терезам бути чуйними та не відмовляти у пораді тим, хто до вас звернеться. Життєва мудрість знаку може стати в нагоді тим, хто потребує допомоги.
Скорпіон
Гороскоп на 4 липня радить Скорпіоном сьогодні не економити на благодійності. Адже всі добрі справи повернуться сторицею. Це стосується як, моральних, так і матеріальних аспектів.
Стрілець
Гороскоп на 4 липня для Стрільців радить знаку, який прагне втілити у життя новий проєкт, розповісти про свою ініціативу керівництву — є гарний шанс, що начальник погодиться з вашою пропозицією.
Козеріг
Гороскоп на 4 липня для Козерогів передбачає, що знаку вдасться впоратися з усіма справами, запланованими на сьогодні. Як би багато їх не було. Більш того, чим більше справ будет, тим вправнішими будуть Козероги.
Водолій
Гороскоп на 4 липня для Водоліїв, які втілюють в життя свій проєкт, радить знаку сміливо йти на зустріч з потенційними інвесторами — перемовини мають завершитися вдало.
Риби
Гороскоп на 4 липня для Риб радить знаку ретельніше підходити до пошуку балансу між роботою та родиною. Сьогодні вашим близьким знадобиться ваша увага — приділіть їм більше часу.
Гороскоп на липень для всіх знаків Зодіаку, який ексклюзивно для «ФАКТІВ» склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay1894
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