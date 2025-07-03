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Ястремська після сенсації на Вімблдоні перемогла на тай-брейку непоступливу росіянку (відео)
Третя ракетка України Даяна Ястремська (42-а в рейтингу WTA), яка сенсаційно перемогла в 1-му колі чемпіонку «Ролан Гаррос"-2025 Коко Гауфф (2-а) із США, продовжила успішний виступ на Вімблдоні із загальним призовим фондом 71 млн 630 тисяч доларів.
У поєдинку другого кола 25-річна одеситка обіграла на тай-брейку у важкому трисетовому протистоянні 23-річну «нейтральну» росіянку Анастасію Захарову (95-а) — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) і не стала тиснути руку опонентці.
Вихід у третє коло змагань приніс Ястремській 208 987 доларів призових «брудними». Путівку до 1/8 фіналу Вімблдону українка оскаржить у протистоянні з переможницею матчу між американкою Софі Кенін (28-а) та іспанкою Джессікою Бусас Манейро (62-а).
На жаль, ще одна українка Юлія Стародубцева (68-а) у матчі другого кола програла «нейтральній» росіянці Людмилі Самсоновій (19-а) — 2:6, 1:6, заробивши на лондонських кортах 136 117 доларів «брудними».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна в поєдинку другого кола Вімблдону перемогла білоруску Олександру Соснович.
Фото Jimmie4885
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