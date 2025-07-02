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Світоліна перемогла на Вімблдоні незручну білоруску «без прапора» і пробилася до третього кола (відео)
Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (13-та у світовому рейтингу), яка дійшла до чвертьфіналу «Ролан Гаррос"-2025, продовжила успішний виступ на кортах Вімблдону із загальним призовим фондом 71 млн 630 тисяч доларів.
У поєдинку другого кола 30-річна одеситка обіграла 31-річну «нейтральну» білоруску Олександру Соснович — 6:2, 6:4, перервавши серію з двох поспіль поразок від уродженки мінська. Тиснути руку невдасі українка не стала.
Нагадаємо, що на старті турніру Еліна змусила зачохлити ракетку Анну Бондар (75-а) з Угорщини — 6:3, 6:1.
Вихід до третього раунду змагань приніс Світолиній 208 987 доларів призових «брудними». Путівку в 1/8 фіналу Вімблдону українка оскаржить у матчі з бельгійкою Елізе Мертенс (23-я), яка здолала китаянку Енн Лі (65-а) — 6:7 (5), 6:1, 6:2.
Додамо, що в одинарному розряді Вімблдону продовжують виступи ще дві українки — Даяна Ястремська (42-а), яка сенсаційно обіграла 2-у ракетку світу Коко Гауфф із США — 7:6 (3), 6:1, і Юлія Стародубцева (68-а), котра в 1-му раунді перемогла британку Франческу Джонс (117-а) — 1:6, 6:3, 6:1. А ось Марта Костюк (26-та), на жаль, припинила боротьбу на Туманному Альбіоні, сенсаційно програвши на старті словенці Вероніці Ер'явец (171-а) — 6:3, 3:6, 4:6.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальна уродженка москви отримає 77 тисяч євро за ганьбу на Вімблдоні.
Фото Jimmie4880
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