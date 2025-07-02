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Ястремська з вогняним манікюром сенсаційно вибила з Вімблдону другу ракетку світу (відео)
Одна з найсильніших тенісисток України Даяна Ястремська (42-а в рейтингу WTA), яка вперше розповіла про свого хлопця, блискуче стартувала на турнірі серії «Великого шолома» Вімблдоні із загальним призовим фондом 71 мільйон 630 тисяч доларів.
У матчі першого раунду 25-річна одеситка сенсаційно змусила капітулювати чемпіонку US Open-2023 та «Ролан Гаррос"-2025, 2-у ракетку світу 21-річну Коко Гауфф із США. У першій партії Даяна вирвала перемогу на тай-брейку — 7:6 (3), а у другій розбила титуловану суперницю — 6:1.
«Перше, що я хочу сказати, це те, що цей корт викликає у мене безліч приємних спогадів. Я грала тут у юніорському фіналі Вімблдону, — розповіла після перемоги Даяна Ястремська. — Він подарував мені багато емоцій. Думаю, сьогодні був чудовий матч. Я справді була у вогні. У мене навіть нігті горять (українка продемонструвала трибунам манікюр. — Авт.).
Грати з Коко — це особливе. Ми грали чотири рази. Рахунок 3:1 на її користь. Вона чудовий гравець і чудова людина. У нас дуже добрі стосунки. Мені дуже сподобалося. Ці корти створені для найбільших гравців. Я дуже вдячна за те, що перебуваю на цьому корті. Дякую за підтримку".
#Wimbledon pic.twitter.com/W2zB5CCrNG- Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025
Успіх на старті турніру в Лондоні (українка вперше з лютого 2022 року обіграла тенісистку з топ-п'ятірки світового рейтингу) приніс Ястремській, яку нещодавно намагалися видворити зі США, 136 117 доларів «брудними». Наступною суперницею українки стане 23-річна «нейтральна» росіянка Анастасія Захарова (95-а), яка несподівано перемогла олімпійську чемпіонку Вікторію Азаренко (87-а) з білорусі — 6:2, 2:6, 6:1.
Додамо, що, крім Ястремської, до другого кола Вімблдону пробилися ще дві українки. Еліна Світоліна (13-а) на старті перемогла Анну Бондар (75-а) з Угорщини — 6:3, 6:1, а Юлія Стародубцева (68-а) виявилася сильнішою за британку Франческу Джонс (117-у) — 1:6, 6:3, 6:1. А ось Марта Костюк (26-а) припинила боротьбу на Туманному Альбіоні, сенсаційно програвши словенці Вероніці Ер'явец (171-а) — 6:3. 3:6, 4:6.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальна уродженка москви отримає 77 тисяч євро за ганьбу на Вімблдоні.
Фото WTA19
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