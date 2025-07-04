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В Україні зросте мінімальна пенсія: про які суми йдеться
Разом з рішенням про ріст мінімальної заробітньої плати Кабмін у Бюджетній декларації на 2026−2028 роки затвердив також положення про підвищення мінімальної пенсії, передбачивши збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Про це розповідає видання «AgroТиждень».
Планове підвищення пенсій: щорічний ріст
Як зазначає видання, на сьогодні мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню. Згідно з новою Бюджетною декларацією, уряд пропонує щорічно підвищувати розмір прожиткового мінімуму для цієї категорії громадян відповідно до прогнозованого рівня інфляції протягом трьох наступних років.
Якими будуть мінімальні пенсії у 2026−2028 роках
Відповідно до плану уряду, мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, поступово зростатиме:
- у 2026 році — 2564 гривні;
- у 2027 році — 2715 гривень;
- у 2028 році — 2859 гривень.
Також у Бюджетній декларації на 2026−2028 роки передбачено збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто мінімальної пенсії). Тому пенсії будуть підвищуватись разом з відповідними постановами.
Таким чином, у найближчі роки соціальні гарантії для пенсіонерів посиляться, а мінімальні виплати зростатимуть разом із інфляційними змінами.
Крім того, нагадаємо, що право на пенсію з інвалідності внаслідок бойових дій мають не лише військовослужбовці.
Фото Pixabay243
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