В Україні зросте мінімальна пенсія: про які суми йдеться

Разом з рішенням про ріст мінімальної заробітньої плати Кабмін у Бюджетній декларації на 2026−2028 роки затвердив також положення про підвищення мінімальної пенсії, передбачивши збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.



Про це розповідає видання «AgroТиждень».

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Планове підвищення пенсій: щорічний ріст

Як зазначає видання, на сьогодні мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню. Згідно з новою Бюджетною декларацією, уряд пропонує щорічно підвищувати розмір прожиткового мінімуму для цієї категорії громадян відповідно до прогнозованого рівня інфляції протягом трьох наступних років.

Якими будуть мінімальні пенсії у 2026−2028 роках

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Відповідно до плану уряду, мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, поступово зростатиме:

у 2026 році — 2564 гривні;

у 2027 році — 2715 гривень;

у 2028 році — 2859 гривень.

Також у Бюджетній декларації на 2026−2028 роки передбачено збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто мінімальної пенсії). Тому пенсії будуть підвищуватись разом з відповідними постановами.

Таким чином, у найближчі роки соціальні гарантії для пенсіонерів посиляться, а мінімальні виплати зростатимуть разом із інфляційними змінами.

Крім того, нагадаємо, що право на пенсію з інвалідності внаслідок бойових дій мають не лише військовослужбовці.

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Фото Pixabay

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