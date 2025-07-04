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Гроші

В Україні зросте мінімальна пенсія: про які суми йдеться

9:24 4 липня 2025
Кабмін планує зростання мінімальної заробітної плати. Фото Pixabay

Разом з рішенням про ріст мінімальної заробітньої плати Кабмін у Бюджетній декларації на 2026−2028 роки затвердив також положення про підвищення мінімальної пенсії, передбачивши збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про це розповідає видання «AgroТиждень».

Планове підвищення пенсій: щорічний ріст

Як зазначає видання, на сьогодні мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню. Згідно з новою Бюджетною декларацією, уряд пропонує щорічно підвищувати розмір прожиткового мінімуму для цієї категорії громадян відповідно до прогнозованого рівня інфляції протягом трьох наступних років.

Якими будуть мінімальні пенсії у 2026−2028 роках

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Відповідно до плану уряду, мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, поступово зростатиме:

  • у 2026 році — 2564 гривні;
  • у 2027 році — 2715 гривень;
  • у 2028 році — 2859 гривень.

Також у Бюджетній декларації на 2026−2028 роки передбачено збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто мінімальної пенсії). Тому пенсії будуть підвищуватись разом з відповідними постановами.
Таким чином, у найближчі роки соціальні гарантії для пенсіонерів посиляться, а мінімальні виплати зростатимуть разом із інфляційними змінами.

Крім того, нагадаємо, що право на пенсію з інвалідності внаслідок бойових дій мають не лише військовослужбовці.

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Фото Pixabay

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