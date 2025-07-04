41.38 / 41.92 48.86 / 49.58
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вдарили по «очам» армії ворога: українські дрони вночі атакували об’єкти в тилу росії (відео)

10:54 4 липня 2025
Дрони ЗСУ вдарили по підприємству ВПК рф. Фото&nbsp;— скріншот

У ніч на 4 липня, коли росіяни били балістикою та «Шахедами» по Київу, «добрі дрони» навідалися до рф — у московській та ростовській областях атаковано підприємства, які працюють на ВПК.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, на Ростовщині під ударом перебував зокрема Азовський оптико-механічний завод, що виготовляє критичні компоненти для армії росії:

  • приціли;
  • далекоміри;
  • тепловізори;
  • системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.

«Саме тут збирають „очі“ для російської бронетехніки», — додав він.

Зазначимо, що на території росії дедалі частіше фіксують удари по підприємствах, що працюють на війну, нафтопереробних комплексах та військових об'єктах. Атаки часто пов'язані із діяльністю Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) або інших силових структур.

РЕКЛАМА

Удари мають на меті ослабити російську економіку, зірвати логістику постачання пального, зменшити виробничі потужності та створити додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони всередині росії. Нагадаємо, що нещодавно Збройні сили України завдали ударів по ряду об'єктів на території росії, серед яких був пороховий завод у Тамбовській області та низка інших об'єктів.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Склянка йогурту з фруктами в руках дівчини. Фото pixabay

Найкращий сніданок для покращення роботи кишківника: допоможе секретний інгредієнт

Міхай Леу

Помер непереможний чемпіон світу з боксу, який став знаменитим автогонщиком (фото, відео)

Шеф-кухарка, суддя проєкту “МастерШеф” Ольга Мартиновська

«Бачимо учасників наскрізь»: Ольга Мартиновська виправдалася за вибір переможця «МастерШеф»

Наступний матеріал
Новини партнерів