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Вдарили по «очам» армії ворога: українські дрони вночі атакували об’єкти в тилу росії (відео)
У ніч на 4 липня, коли росіяни били балістикою та «Шахедами» по Київу, «добрі дрони» навідалися до рф — у московській та ростовській областях атаковано підприємства, які працюють на ВПК.
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, на Ростовщині під ударом перебував зокрема Азовський оптико-механічний завод, що виготовляє критичні компоненти для армії росії:
- приціли;
- далекоміри;
- тепловізори;
- системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.
«Саме тут збирають „очі“ для російської бронетехніки», — додав він.
Зазначимо, що на території росії дедалі частіше фіксують удари по підприємствах, що працюють на війну, нафтопереробних комплексах та військових об'єктах. Атаки часто пов'язані із діяльністю Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) або інших силових структур.
Удари мають на меті ослабити російську економіку, зірвати логістику постачання пального, зменшити виробничі потужності та створити додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони всередині росії. Нагадаємо, що нещодавно Збройні сили України завдали ударів по ряду об'єктів на території росії, серед яких був пороховий завод у Тамбовській області та низка інших об'єктів.
Фото — скріншот137
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