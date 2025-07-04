З вечора четверга, 3 липня, до ранку п'ятниці, 4 липня, столиця України знов перебувала під комбінованою масованою атакою росіян.

Напередодні увечорі Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА невстановленого типу, який кружляв над Києвом, за ним пішли ударні дрони-камікадзе, а серед ночі ворог кілька разів запускав по столиці балістичні ракети. Ближче до ранку у повітряному просторі України збивали ще й крилаті ракети.

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В ПС ЗСУ ранком повідомили, що загалом ворог застосував 550 засобів нападу. Основний напрям удару — столиця.

Так, росіяни атакували Україну:

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539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф (понад 330 із них — «Шахеди»);

1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. — рф;

6 балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Брянської обл. — рф;

4 крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської, Воронезької обл. — рф.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені:

268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 крилаті ракети «Іскандер-К2.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.

Цієї ночі вибухи лунали у багатьох районах столиці. Ранком мер Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждали 19 мешканців столиці, 14 з яких шпиталізували.

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ДСНС ліквідує наслідки ударів у кількох районах Києва. Фото ДСНС

Наразі відомо, що у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу.

У Солом'янському зафіксовано падіння уламків на нежитлову забудову, на територію гаражного кооперативу, де почалася пожежа. Також горіли складські приміщення та адміністративна будівля. В ДСНС уточнили, що в цьому районі сталося часткове руйнування 5-поверхівки, горіла покрівля 7-поверхівки на площі 2000 кв. м.

Уламки дронів-камікадзе пошкодили житлові будинки. Фото ДСНС

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«Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури», — додали в надзвичайній службі.

В столиці шпиталізовано 14 постраждалих. Фото ДСНС

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків дрона-камікадзе горіли складскі примішення, а у дворі 16-поверхівки — припарковані біля будину автівки. Також виникла пожежа в приватному секторі.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Обійшлося без детонації та пожежі.

В Києві пошкоджено багато інфраструктурних об'єктів. Фото ДСНС

В Голосіївському пошкоджень зазнав медичний заклад, а у Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок, який ще не заселений.

А «Укрзалізниця» повідомляє про пошкодження залізничної інфраструктури в межах Києва, через що змінилися деякі маршрути потягів.

Так, пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

А Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин — Почайна — Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

«Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин — Київ-Пасажирський», — додали в «УЗ».

На Київщині, за інформацією керівника ОВА Миколи Калашника, наслідки ворожої атаки фіксуються у пʼяти районах області на 11 локаціях. Втім, це була інформація станом на третю годину ночі.

В Київській області рятувальники ліквідують наслідки російської атаки у п'яти районах. Фото ДСНС

Зокрема, були пошкоджені багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах. «Данні про постраждалих не надходили. Більш детальна інформація згодом», — додавав очільник Київської ОВА.

У Запорізькій області окупанти упродовж доби завдали 377 ударів по 11 населених пунктах. Росіяни застосовували авіацію, запустили 245 БпЛА різної модифікації (переважно FPV), вісім разів обстрілювали з РЗСВ Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки, а також завдали 120 артилерійських ударів. За інформацією керівника ОВА Івана Федорова, місцевій владі надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків, квартир та автівок. Мирні жителі не постраждали.

Без загиблих та постраждалих обійшлось і на Дніпропетровщині. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, вночі оборонці неба збили 14 ворожих БпЛА.

«Внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і 2 гаражі. По Нікопольщині агресор бив артилерією та FPV-дронами. Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені інфраструктура і приватна оселя», — додав він.

А на Херсонщині є жертви. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про одного загиблого та чотирьох постраждалих місцевих мешканцях.

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили карету „швидкої“ та приватні автомобілі», — зазначив керівник ОВА та додав, що загарбники влаштували дроновий терор мешканцям області.

Нагадаємо, що напередодні росіяни вдарили балістикою по портовій структурі Одеси — загинули двоє людей, є постраждалі, зокрема й члені екіпажа іноземного судна.

Є загиблі й у Полтаві, де напередодні ворог атакував дронами-камікадзе будівлю ТЦК та СП.

Фото ДСНС

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