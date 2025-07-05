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Навколо Меган Маркл знову скандал: що не так із її варенням
Меган Маркл випустила малинове варення під власним брендом, яке, за її словами, було домашнім. Втім, виявилося, що продукт насправді був промислового виробництва. Маркл стверджує, що варення, яке продається за 6,50 фунтів стерлінгів (близько 370 гривень — Авт.) за банку, було виготовлено за рецептом, який вона створила вдома, пише Експрес-газета.
Але, згідно з останніми повідомленнями, варення не її, а було виготовлено на фабриці в Іллінойсі, що знаходиться за понад 3200 кілометрів від каліфорнійського Монтесіто. Хоча відео фруктової суміші, що вариться на повільному вогні на кухні герцогині, було опубліковано в Instagram, варення було виготовлено американською компанією, яка також виробляє трав'яні чаї, що продаються під брендом Меган.
Ця ж фабрика виробляє і мед для Маркл з квітів апельсина, який вона продає за 21 фунт стерлінгів (1197 гривень — Авт.) за банку. Поки що ні Меган Маркл, ні принц Гаррі публічно не коментували скандал.
Нагадаємо, що нещодавня публікація герцогині Сассекської в інстаграмі про те, як вона збирає фрукти у своєму саду в Монтесіто, привернула увагу спостерігачів, які виявили очевидні невідповідності на фотографії.289
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