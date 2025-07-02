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Фото Меган Маркл викликало гарячі суперечки у соцмережі: чим обурені шанувальники
Нещодавня публікація герцогині Сассекської в інстаграмі про те, як вона збирає фрукти у своєму саду в Монтесіто, привернула увагу королівських спостерігачів, які виявили очевидні невідповідності на фотографії. 43-річна колишня акторка поділилася зображенням, підписавши його: «Плани на вихідні: зібрати, перекусити, повторити» разом з емодзі персика, пише GBN Britain`s News Channel.
На фотографії вона стоїть під фруктовим деревом у солом'яному крисатому капелюсі, тягнучись вгору в позі, наче зриває фрукти. Однак пильні спостерігачі одразу почали висловлювати сумніви щодо різних аспектів світлини, зокрема через стиглість плодів, зазначивши, що хоча абрикос у руці Меган здавався стиглим і жовтим, решта плодів на дереві були явно зеленими.
«Усі інші плоди такі зелені», — зауважив один королівський шанувальник, а інший прокоментував: «Вона збирає зелені плоди!»
Критики також зазначили, що плід, здається, тримали «догори дригом».
«Дивно, як цей нібито свіжозірваний абрикос перевернутий догори дригом, і до нього немає стебла чи листя», — написав один з користувачів.
Кілька користувачів соціальних мереж висловили сумніви щодо того, чи справді плід збирали з дерева. Інший спостерігач написав: «Схоже, вона намагається причепити абрикос назад на дерево».
Це не перший випадок, коли контент Меган, пов'язаний із садом, зіткнувся зі скептицизмом в Інтернеті. Минулого місяця вона опублікувала зображення їхньої собачки Мії, що нюхає кошик зі свіжими плодами, нібито вирощеними в цьому маєтку в Каліфорнії. Критики одразу ж поставили під сумнів справжність цієї фотографії, вказавши на відсутність землі на овочах та висловивши занепокоєння щодо сезонних термінів.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Гаррі вирішив заступитися за свою дружину — «найбільш затролену жінку у світі».
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