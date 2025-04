Було лише дві баночки: принца Гаррі та Меган Маркл жорстко висміяли у телешоу

Новий лайфстайл-бренд герцогині Сассекської As Ever і її шоу на Netflix With Love, Meghan були жорстоко висміяні експертами та глядачами у програмі BBC Have I Got News For You. Шоумен Ян Гіслоп із сарказмом припустив, що «миттєвий розпродаж» варення міг бути пов’язаний з тим, що було «лише дві баночки», пише geo.tv.

Філ Ван приєднався до жарту і сказав: «Вона тримала кожну соту так, ніби вона була покрита ла**ом, і говорила: „Мені подобається виходити на вулицю і спілкуватися з природою“, але було видно, що її ось-ось знудить».

Крім того, він також пожартував про сцену з серіалу Меган на Netflix «З любов’ю, Меган», сказавши: «Одного разу вона каже, що чудова річ, яку ви можете зробити, — це подати кренделі. І вона дістала мішок кренделів і висипала їх в інший мішок. А потім поклала це на стіл. І це було все, що готувалося».

Однак принца Гаррі також не пощадили, і група висміяла поточний скандал навколо його благодійної організації Sentebale.

Гіслоп, обговорюючи поради Меган клієнтам використовувати її баночки з варенням для зберігання любовних записок або скарбів, пожартував, що «це також стане «чудовим тримачем для позовів від благодійних організацій, у яких бере участь ваш чоловік».

Ця насмішка над принцом Гаррі та Меган Маркл стала новим витком критики на тлі дедалі більшої уваги громадськості до діяльності пари, включно з новим лайфстайл-брендом As Ever, шоу Netflix і скандалом з благодійними організаціями With Love і Sentebale.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі таємно відвідав Україну.

