Базова соцдопомога, перевірки переселенців та техогляд по-новому: що зміниться для українців з 1 липня

З 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності кілька важливих змін, що стосуються соціальної допомоги, правил для ВПО, стандартів електромережі, техогляду авто, вступної кампанії та громадського транспорту.

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Соціальна допомога та ВПО

З 1 липня стартує експериментальний проєкт з базової соціальної допомоги (БСД) для малозабезпечених сімей, одиноких матерів, багатодітних родин та дітей, чиї батьки ухиляються від аліментів.

Розмір БСД розраховуватиметься індивідуально, виходячи з різниці між сукупним розміром базової величини (4500 грн на першого члена сім'ї, дитину до 18 років, особу з інвалідністю I/II групи; 3150 грн для кожного повнолітнього члена сім'ї) та середньомісячним доходом сім'ї. Допомогу призначатимуть на пів року з подальшим автоматичним продовженням на час реалізації експериментального проєкту (2 роки). Вона не виплачуватиметься тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

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Також, з 1 липня посилюються правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Мінфін щомісяця перевірятиме перебування ВПО за кордоном понад 90 днів поспіль, що може призвести до анулювання довідки ВПО. Винятки становлять службові відрядження, лікування, реабілітація тощо за наявності підтверджувальних документів. Виплати ВПО (2000 грн для дорослих, 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) будуть автоматично продовжені з 1 липня для тих, хто відповідає критеріям.

Електромережа та техогляд авто

Україна переходить на новий стандарт напруги в електромережі — 230 Вольт замість 220. Це крок до синхронізації з європейською енергосистемою. Зміна не вплине на роботу побутових приладів, оскільки сучасна техніка розрахована на відповідний діапазон, і не призведе до зростання сум у платіжках за електроенергію. Навпаки, це може зменшити ризики пошкодження техніки.

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В Україні також посилюються вимоги до техогляду транспортних засобів. З 1 липня вводиться обов'язкова фото- та відеофіксація процесу, що покликано зменшити кількість фіктивних техоглядів.

Технічний огляд є обов'язковим не для всіх авто, а лише для: легкових авто, що використовуються в комерційних цілях (та причепів до них) зі строком експлуатації понад 2 роки; вантажних авто до 3,5 тонн (та причепів до них) зі строком експлуатації понад 2 роки; вантажних авто понад 3,5 тонни, причепів до них та таксі (незалежно від строку експлуатації); автобусів та транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

Штраф за відсутність чинного техогляду — 340 грн, для суб'єктів господарювання, які проводили техогляд із порушеннями, штраф становитиме близько 1400 грн.

Вступна кампанія та транспорт у Києві

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З 1 липня стартує вступна кампанія 2025 для абітурієнтів, які планують здобути ступінь бакалавра. Цього дня відкривається реєстрація електронного кабінету вступника на сайті ЄДЕБО. Прийом заяв і документів триватиме з 19 липня до 1 серпня. Максимально можна подати 15 заяв, з них 5 — на бюджет.

У Києві з 1 липня зросте вартість пластикових транспортних карток. Звичайна синя карта коштуватиме 96 грн, учнівська — 120 грн. Вартість поїздок не змінюється, а вже придбані картки залишаються дійсними. Віртуальну картку можна оформити за 50 грн у застосунку «Київ Цифровий».

На період літніх канікул (з 1 липня до 31 серпня 2025) проїзд для школярів у громадському транспорті Києва буде платним на загальних підставах. Безкоштовний проїзд діє лише під час навчального року. Проте, на літній період для школярів передбачена знижка 75% на проїзні квитки.

Зміни в «Укрпошті»

З 1 липня «Укрпошта» запроваджує нові ліміти на виплату готівки: максимальна сума операцій на місяць — 100 тисяч гривень, не більше 10 операцій на місяць. Ліміти на післяплату для фізосіб з виплатою на банківську картку залишаються без змін: до 29,9 тис. грн за одну операцію та до 50 операцій на день, до 250 тис. грн та до 500 операцій на місяць.

Раніше «ФАКТИ» писали, до чого готуватися пенсіонерам з 1 липня в Україні.

Фото: freepik.com

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