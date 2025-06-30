Доплати за вік і не тільки: на які додаткові гроші можуть розраховувати пенсіонери у липні

Попри те, що підвищення пенсій у липні не передбачено, українські пенсіонери можуть розраховувати на гроші від міжнародних організацій, а також на «вікові» доплати.

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Щодо «вікових» надбавок, то у липні збільшаться виплати у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років. Головна умова, щоб пенсія у людини не була вищою за 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

- особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

- особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

- особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Також разом з пенсією громадяни, які мають на це право, можуть отримувати додаткові гроші за проживання у зоні радіоактивного забруднення.

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Зокрема, доплата у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які не працюють (у 2025 році це 2361 грн), призначається пенсіонерам, які:

- проживали у зонах обов’язкового чи добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року;

- мають статус особи, постраждалої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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Самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії в розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році це 944 грн).

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам потрібно відповідати наступним критеріям:

- досягти 80 років і більше;

- самостійно проживати;

- потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

- отримувати пенсію за віком.

Якщо громадянину виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально.



На надбавки до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму мають право почесні донори України, які безоплатно здійснили донацію крові у сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам, або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює 60 максимально допустимим дозам.

У 2025 році загальний показник прожиткового мінімуму — 2920 грн. Отже, сума надбавки для почесних донорів становить 292 грн на місяць.



Якщо пенсіонер самостійно виховує неповнолітніх дітей, він має право на отримання щомісячних доплат в розмірі 150 грн за кожну дитину. Обов’язковими умовами для отримання такої доплат є отримання пенсії за віком, з інвалідності чи за вислугу років. Крім того, пенсіонер не повин працювати та не займатися підприємницькою діяльністю.

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Надбавку виплачують, поки дітям-утриманцям не виповниться 18 років.

Також варто зазначити, що пенсіонери, які піклуються про таких дітей, зобов’язані повідомляти в ПФУ, якщо вони знайшли роботу або вже зайнялися бізнесом як ФОП. У таких випадках надбавку платити припиняють.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто може отримати доплату до пенсії у розмірі 470 грн за наднормовий стаж.

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