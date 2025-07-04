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Наполягаємо на необхідності доопрацювати законопроєкти: Громадська антикорупційна рада МОУ щодо Defence City
Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України як незалежний консультативно-наглядовий орган, уповноважена здійснювати громадський контроль за прозорістю та ефективністю рішень у сфері оборони, заявила про необхідність допрацювання законопроєктів. Відповідну офіційну заяву було опубліковано у Facebook.
«Defence City як заявляється — програма спрямована на запровадження спеціального режиму для підтримки українських оборонних виробників. Вона складається з чотирьох великих законопроєктів, що передбачають внесення змін до Податкового (№ 13420), Митного (№ 13421), Бюджетного (№ 13422), Кримінального та Кримінального процесуального кодексів (№ 13423).» — повідомляють у Громадській антикорраді.
За твердженням ГАР МОУ, зміни до законодавства мають багато «але»:
- у чинній редакції документ містить норми, які фактично передбачають повне звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що вчинили правопорушення під час виконання оборонного замовлення — навіть якщо ці порушення були доведені;
- модель виглядає як така, що працюватиме у ручному режимі з обмеженим доступом. Це створює ризики повторення практики «клубу обраних»;
- окрема норма законопроєкту передбачає, що підприємства, які є резидентами Дія. City, не можуть стати учасниками Defence City. Це створює необґрунтовані бар’єри для тих, хто вже довів свою ефективність у виробництві технологічних рішень для фронту;
- пільга з податку на прибуток надається таким чином, що це не знижує, а, навпаки, підвищує складність для платника — як у поданні звітності, так і в ризиках податкового тиску;
- та багато інших.
«Законопроєкт про зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України взагалі не можна виносити на голосування», — наголошують у ГАР МОУ.
Громадська антикорупційна рада звертається до промисловості та громадськості: «Ознайомтеся зі змістом законопроєктів і надайте свої пропозиції. Успіх Defence City повністю залежить від того, наскільки якісно будуть прописані правила, і наскільки прозоро працюватиме система».
Нагадаємо, раніше керівник ГАР МОУ — ветеран та громадський діяч Юрій Гудименко висловився щодо змін до Кримінального кодексу в рамках Defence City.
«Законопроект, #13423 — це повне пекло, з яким не можна зробити нічого, окрім як викинути його на смітник разом з авторами», — написав Гудименко.41
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