Це не випадковість: блогер і ексвійськовий звинуватив Умерова у зриві голосування в антикорупційну раду МОУ

Відомий український блогер і колишній військовослужбовець Юрій Гудименко звинуватив міністра оборони України Рустема Умерова та його підлеглих у зриві голосування до Громадської антикорупційної ради, яке проводиться в четвер, 26 грудня.

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«Вибори, які ви і без того відкладали понад півроку, тепер імовірно доведеться скасовувати і проводити наново — а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради. І ми маємо повірити, що це була випадковість?» — написав Гудименко.

За його словами, незважаючи на те, що голосування мало розпочатися о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже «з бюлетенями в скриньці».

Правоту слів Гудименка побічно підтвердив ТГ-канал «Джокер», який опублікував скрін повідомлення про голосування за кандидатку Дану Ярову о 8:36, хоча голосування мало розпочатися о 9:00.

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Після суспільного резонансу МОУ, пославшись на «технічні проблеми», анулювало сьогоднішнє інтернет-голосування до Громадської антикорупційної ради МОУ і перенесло його на 7 січня 2025 року.

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