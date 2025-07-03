Росіяни вдарили серед дня балістикою по Одесі: є загиблі

В Одесі, яка зазнала атаки дронами-камікадзе у ніч проти 3 липня, вдень у четвер знов було чутно вибухи — російські загарбники вдарили по обласному центру балістикою.

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Це сталося невдовзі після того, як у Повітряних силах ЗСУ попережали про швидкісну ціль в напрямку Одеси.

Місцеві пабліки пишуть, що в обласному центрі під ударом, ймовірно, російського «Іскандера» перебувала портова інфраструктура. Тг-канал Одесса INFO повідомляє про двох загиблих та п'ятьох поранених.

Пізніше віцепрем’єр з питань відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що «Іскандер» влучив в район одного з причалів Одеського морського порту.

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«На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Загинули двоє людей. Один з них — докер-механізатор, інший — водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих», — зазначив він.

Ще шестеро людей — працівники одного з портових операторів, водій, а також громадяни Сирії, які є членами екіпажу цивільного судна, отримали поранення. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади…

«росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних. Цей обстріл ще одне свідчення, що росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян. Вільне і безпечне судноплавство має бути не винятком, а нормою. Має бути жорстка міжнародна реакція. Світ не може залишати без відповіді цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру», — наголосив Олексій Кулеба.

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А ранком 3 липня липня російські загарбники також атакували з повітря Полтавщину — в обласному центрі «Шахеди» вдарили в районі будівлі ТЦК та СП. Жертвами атаки стали двоє людей, ще одинадцять зазнали поранень. Серед постраждалих — військовослужбовці ТЦК та СП, а також ЗСУ.

Нагадаємо, що у червні росіяни вдарили балістичною ракетою «Іскандер» по полігону на Полтавщині. Тоді загинуло двох військовослужбовців — інструктор та курсант.

Фото https://t.me/odessa_infonews



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