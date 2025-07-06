Чверть експорту лежить на складах: одна з галузей російської економіки на межі краху

Поточний 2025 рік став дуже важким для вугільної галузі російської економіки — крім значного зниження цін на продукцію, її виявилося просто нікому продавати. З кожним місяцем ситуація стає все складнішою, так що в липні на складах у росії накопичилося 50 млн тонн вугілля, або 25% від усього експорту за 2024 рік.

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Як повідомляє сайт The Moscow Times, практично всі порти з переповненими складами — немає вивезення та попиту при незрозумілому ринку. А в основних портах рф запаси вугілля перевищують середньомісячні показники на 20−25%.

Як пояснюють джерела журналістам, проблема пов'язана зі зниженням попиту або проблемами з вивезенням, що веде до накопичення запасів. Очікується, що проблема із затовареністю збережеться мінімум до кінця поточного року, якщо не покращиться ситуація з падінням експортного попиту на російське вугілля і не буде вирішено логістичних труднощів.

Змінити ситуацію може глобальне збільшення цін на вугілля, що зробить рентабельними експортні постачання.

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Водночас за підсумками травня обсяги транспортування російського енергетичного вугілля на експорт через порти впали більш ніж на 50%. Загалом вивезення вугілля з росії морем скорочується найвищими темпами з січня 2024 року.

Зауважимо, що зараз доходи рф від експорту енергоресурсів становлять близько 500 млн євро щодобово, що вдвічі менше, ніж до початку повномасштабної агресії. При цьому на доходи від експорту вугілля припадає 74 млн євро з цієї суми.

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