Знавці Східної астрології, спираючись на практики фен-шуй, склали гороскоп на тиждень з 7 по 13 липня. Фахівці поділилися рекомендаціями, які допоможуть вибрати правильну стратегію для зростання та гармонії.

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Пацюк

Пацюки на початку тижня будуть у стані спокою. Зірки обіцяють їм яскраві перспективи, що допоможе стрімко обійти конкурентів та недоброзичливців. Починаючи з четверга, варто більше уваги приділяти саморозвитку та особистісному зростанню. Не варто забувати про фінансову стабільність, її потрібно зміцнити.

Бик

Бикам важливо зберігати внутрішню стійкість та не піддаватися на провокації. Відновити сили та зарядитись енергією допоможе оточення, приємні знайомства, зміна звичної обстановки. Позитивний настрій допоможе залучити удачу та відкрити несподівані можливості.

Тигр

Тиграм тиждень треба розпочинати з чіткого планування. Це допоможе не прогаяти важливі деталі як у роботі, так і в побуті. Деякі проблеми можуть вимагати негайного втручання та уваги. Вихідні обіцяють бути насиченими подіями та повними несподіваних поворотів.

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Кролик

На Кроликів чекає продуктивний початок тижня. Важливо грамотно розпоряджатися часом та енергією, не розпорошуючись на дрібниці. Можна змінити імідж. Це додасть впевненості та зробить вас помітнішим. Тиждень підходить для особистісного зростання та зміцнення соціальних зв'язків.

Дракон

На Дракона чекає сплеск енергії, ентузіазму та внутрішньої сили. Тиждень буде повний активних дій на роботі та вдома. Шопінг та творчі заняття підуть на користь. Головне — не перестаратися з ризиком: підвищена активність може спровокувати непотрібні проблеми.

Змія

Для Змій тиждень вимагатиме ініціативи, ясного розуму та здатності діяти швидко. Слухайте інтуїцію, тоді є шанс опинитися у потрібному місці у потрібний час. Експерти радять використовувати енергію для кар'єрних цілей та налагодження корисних зв'язків.

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Кінь

Від Коня тиждень вимагатиме максимальної зібраності та працьовитості. Доведеться сконцентруватися на роботі і не упускати деталі. Сміливі та нестандартні рішення привернуть увагу з боку керівництва чи впливових людей. Це вдалий час, щоб показати свої сильні сторони.

Коза

Козам бажано змінити імідж або хоча б оновити гардероб — це може спричинити позитивні зміни. Робота в команді принесе хороші плоди, а поради колег виявляться особливо цінними. Тиждень підійде для того, щоб налагодити зв'язки та просунутися у професійних питаннях.

Мавпа

Мавпам рекомендується трохи сповільнитися і не прагнути встигнути все й одразу. Потрібно взяти паузу, відпочити та заповнити внутрішні ресурси. Четвер чи п'ятниця стануть найбільш підходящими для виконання серйозних та відповідальних завдань. На вихідних краще утриматися від великих покупок і сумнівних інвестицій.

Півень

Півням астрологи радять розпочати тиждень з наведення порядку — як у будинку, так і в думках. Це гарний час для спілкування: як для нових знайомств, так зміцнення вже існуючих зв'язків. Ближче до вихідних буде корисно побути наодинці із собою, щоб відновити енергію та усвідомити, в якому напрямку рухатись далі.

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Собака

Людям, народженим у рік Собаки, важливо зберігати свої наміри в таємниці. Цього тижня для них висока ймовірність несподіванок — як приємних, так і не дуже. Ближче до вихідних зростає можливість подвійних стандартів, обману або розчарувань від тих, кому ви довіряли. Виявіть обережність у словах та діях.

Свиня

Свиням східні експерти радять не боятися сміливих рішень. Кар'єрні справи вийдуть на перший план, вимагатимуть більше уваги та часу. Інтуїція підкаже, як знайти баланс між обов'язками та почуттями. Можливі різкі повороти долі, але не варто лякатися. Головне — вірити у себе та діяти впевнено.

Нагадаємо, зірки обіцяють у липні особливу підтримку та удачу деяким знакам зодіаку. Про те, кому найбільше пощастить у фінансовій сфері, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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