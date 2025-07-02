Протягом липня аналітики прогнозують удачу у фінансах кільком знакам зодіаку. Хтось зможе укласти вигідні угоди, комусь повезе з новими проєктами або інвестиції принесуть значний прибуток. Зірки обіцяють особливу підтримку та удачу для деяких знаків зодіаку. Зокрема, найбільш повезе у фінансовій сфері Тельцям, Скорпіонам та Водоліям.

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Астрологи вважають, що представники цих знаків «матимуть блискучі результати у бізнесі і гребтимуть гроші лопатою», пише gazeta.ua.

Телець (21 квітня — 20 травня)

Тельцям варто бути уважними до пропозицій від старих знайомих. Саме вони можуть стати початком чогось нового з наступною фінансовою вигодою. Слід прислухатися до своєї інтуїції та не відкидати ідеї, які виникають. Вони приведуть до багатства та успіху.

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Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам краще вкластися у комфорт свого життя. Це дасть поштовх до нового етапу у житті, нових ідей у бізнесі. Посилить ваші ресурси, відкриються нові напрямки діяльності, що дозволить добре заробити.

Водолій (21 січня — 20 лютого)

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Водолії можуть більше уваги приділити оновленню простору, що зробить їх продуктивнішими. Обираючи нове житло, потрібно шукати не тільки зручний варіант, а й красивий. Внутрішній голос підкаже правильний вибір.

Гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

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