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Гребтимуть гроші лопатою — астрологиня назвала українців, які стануть «непристойно заможними» у липні
Протягом липня аналітики прогнозують удачу у фінансах кільком знакам зодіаку. Хтось зможе укласти вигідні угоди, комусь повезе з новими проєктами або інвестиції принесуть значний прибуток. Зірки обіцяють особливу підтримку та удачу для деяких знаків зодіаку. Зокрема, найбільш повезе у фінансовій сфері Тельцям, Скорпіонам та Водоліям.
Астрологи вважають, що представники цих знаків «матимуть блискучі результати у бізнесі і гребтимуть гроші лопатою», пише gazeta.ua.
Телець (21 квітня — 20 травня)
Тельцям варто бути уважними до пропозицій від старих знайомих. Саме вони можуть стати початком чогось нового з наступною фінансовою вигодою. Слід прислухатися до своєї інтуїції та не відкидати ідеї, які виникають. Вони приведуть до багатства та успіху.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам краще вкластися у комфорт свого життя. Це дасть поштовх до нового етапу у житті, нових ідей у бізнесі. Посилить ваші ресурси, відкриються нові напрямки діяльності, що дозволить добре заробити.
Водолій (21 січня — 20 лютого)
Водолії можуть більше уваги приділити оновленню простору, що зробить їх продуктивнішими. Обираючи нове житло, потрібно шукати не тільки зручний варіант, а й красивий. Внутрішній голос підкаже правильний вибір.
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Гребтимуть гроші лопатою — астрологиня назвала українців, які стануть «непристойно заможними» у липні