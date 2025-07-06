ВООЗ зробить життя ласунів дорожчим: що сталося

Хоча Україні пообіцяли виділити 500 млн дол. від МВФ, натомість міжнародні організації вимагають низки дій з боку України. Одною з них може стати запровадження податку на солодкі газовані напої. Це має знизити смертність від захворювань, пов'язаних із підвищеним вживанням цукру.

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Про це повідомляє сайт «Обозреватель» із посиланням на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я та Бюджетну декларацію України на 2026−2028 роки. Власне Україна вже підготувала законопроєкт про введення акцизу на солодкі напої, але він лежить у Верховній Раді без руху з 2023 року.

Йдеться про законопроєкт № 9032−1 від 6 березня 2023 року, який пропонує ввести акциз у розмірі 0,1 євро (5 гривень) на 1 літр солодкого напою. Таким чином, передбачається, що солодкі напої зростуть у ціні на 5 гривень, що змусить українців купувати їх значно менше і призведе до падіння кількості хвороб, спричинених непомірним споживанням цукру.

Законопроєктом № 9033−1 пропонується спрямовувати отримані від акцизного збору кошти на реалізацію програм для профілактики та лікування захворювань, що виникають внаслідок регулярного використання солодких газованих напоїв, та на харчування у школах.

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Проте обидва документи більш ніж за 2 роки жодного разу так і не були внесені до порядку денного.

Тим часом МВФ підтримав зростання податків в Україні, що має у 2025 році принести до бюджету ще 147,5 млрд грн.

Фото: pixabay

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