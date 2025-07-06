ВООЗ зробить життя ласунів дорожчим: що сталося

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Хоча Україні пообіцяли виділити 500 млн дол. від МВФ, натомість міжнародні організації вимагають низки дій з боку України. Одною з них може стати запровадження податку на солодкі газовані напої. Це має знизити смертність від захворювань, пов'язаних із підвищеним вживанням цукру.
Про це повідомляє сайт «Обозреватель» із посиланням на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я та Бюджетну декларацію України на 2026−2028 роки. Власне Україна вже підготувала законопроєкт про введення акцизу на солодкі напої, але він лежить у Верховній Раді без руху з 2023 року.
Йдеться про законопроєкт № 9032−1 від 6 березня 2023 року, який пропонує ввести акциз у розмірі 0,1 євро (5 гривень) на 1 літр солодкого напою. Таким чином, передбачається, що солодкі напої зростуть у ціні на 5 гривень, що змусить українців купувати їх значно менше і призведе до падіння кількості хвороб, спричинених непомірним споживанням цукру.
Законопроєктом № 9033−1 пропонується спрямовувати отримані від акцизного збору кошти на реалізацію програм для профілактики та лікування захворювань, що виникають внаслідок регулярного використання солодких газованих напоїв, та на харчування у школах.
Проте обидва документи більш ніж за 2 роки жодного разу так і не були внесені до порядку денного.
Тим часом МВФ підтримав зростання податків в Україні, що має у 2025 році принести до бюджету ще 147,5 млрд грн.
Фото: pixabay165
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