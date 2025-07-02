Україна отримає 500 мільйонів доларів від МВФ

У перший місяць літа золотовалютні резерви України знизилися з колись рекордних 46,7 млрд дол. до 44,5 млрд дол., однією з причин чого стали недостатні надходження від міжнародних партнерів. Наразі Міжнародний валютний фонд готовий виділити Україні 500 млн дол.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, за даними якої Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила восьмий перегляд програми «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility, EFF). Його успішне схвалення передбачає негайний доступ до фінансування близько 0,5 млрд дол. США, який буде спрямовуватися на підтримку державного бюджету. Після надходження траншу загальний обсяг отриманого за програмою фінансування становитиме 10,6 млрд дол. США.

«У релізі МВФ зазначається, що показники виконання програми залишаються високими. Усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуті. Також виконано один попередній захід і два структурні маяки. Встановлено чотири нові структурні маяки, а терміни деяких структурних маяків було переглянуто для надання уряду додаткового часу на завершення ключових реформ», — підкреслили у НБУ.

Загалом за програмою EFF Україна має отримати близько 15,5 млрд дол. США.

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«Ми очікували цих позитивних новин із Вашингтону. Восьмий перегляд — це оновлення рекорду для України у взаємодії з Фондом. Кожен успішний перегляд — не лише про фінансування. Це про довіру, сталість реформ та ефективність нашої взаємодії з МВФ. Співпраця з Фондом залишається вагомим елементом фінансової стійкості та відновлення України», — сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Водночас, як писали «ФАКТИ», в якості одного зі способів наповнення держбюджету України у 2026 році в МВФ запропонували зміну підходу до податків — зростання ставки ПДВ, введення прогресивної шкали оподаткування. А також можливість введення «податку на розкіш» та боротьба зі зловживаннями спрощеної системи оподаткування.

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