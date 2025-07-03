МВФ підтримав зростання податків в Україні: кого можуть зобов'язати платити 23%

Ще наприкінці квітня Кабінет міністрів України запропонував ухвалити законопроєкт про оподаткування онлайн-торгівлі податком на прибуток та військовим збором, загалом — 23%. Хоча документ з того часу не ухвалено, саму ідею позитивно оцінили у Міжнародному валютному фонді та зазначили, що законопроєкт необхідно ухвалити якнайшвидше. Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на текст Меморандуму з МВФ. Фонд зазначає, що це допоможе вивести з тіні значний сектор економіки, що зростає.

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Так, на думку МВФ, Україна має швидко ухвалити законопроєкт, який передбачає оподаткування та розкриття банківської таємниці щодо руху та залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги або продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші. Це дозволить Державній податковій службі отримувати дані від операторів цифрових платформ та міжнародних органів про доходи фізичних осіб, які їх отримують без реєстрації приватного підприємництва або використання спрощеної системи оподаткування. Отримані дані дозволять контролювати своєчасність, точність і повноту декларування таких доходів, а також збільшать базу оподаткування, що підвищить податкові надходження.

Зазначимо, що державний бюджет України відчуває дефіцит 412 млрд грн на потреби оборони, з яких 147,5 млрд грн хочуть отримати від збільшення податкових надходжень. При цьому, як повідомляли «ФАКТИ», кількість ФОПів, які ліквідуються у 2025-му році, майже вдвічі більша, ніж кількість тих, що відкриваються.

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