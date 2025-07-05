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Близнюкам — «Трійка кубків» та зміни, Левам — «Дев'ятка денаріїв» та відверта розмова: Таро-прогноз на 6 липня
Згідно з прогнозом астрологів, кінець цього тижня вдало складеться для кількох знаків зодіаку. А що чекає на кожного представника зодіакальної родини у неділю, 6 липня, розповідає прогноз, складений знавцями карт Таро.
Овен — П'ятірка Жезлів
Овнам варто виявити витримку. Намагайтеся не давати порожніх обіцянок і не вплутуватися в дискусії, де немає конструктивного сенсу. Уникайте прив'язки до матеріальних питань. Знайдіть час для прогулянки чи спортивної активності.
Телець — Маг
У життя Тельців може повернутися людина, з якою давно було втрачено контакти. Карта говорить про нові можливості, які можуть виникнути зі старих зв'язків. На вас чекає розмова, яка розставить багато по місцях. Не пропустіть шанс змінити своє майбутнє.
Близнюки — Трійка Кубків
На Близнюків чекає день змін. У вас з'являться несподівані завдання чи емоції, що вибивають з рівноваги. Але не варто панікувати — все стабілізується. Постарайтеся не залишатися на самоті — саме сьогодні вам особливо корисна компанія друзів.
Рак — Верховна Жриця
Ракам не варто ігнорувати знаки: від випадкових слів до снів. Це початок світлого періоду, навіть якщо ви поки що не до кінця це усвідомлюєте. Головне — не нервуйте через дрібниці і не створюйте проблем, яких немає. Спокій, внутрішня тиша та прийняття — ваш шлях до гармонії.
Лев — Дев'ятка Денаріїв
Левам варто відверто поговорити з кимось з близьких, щоб усунути непорозуміння. Карта вказує на те, що стабільність у стосунках потребує не лише щедрості, а й чесності. Не бійтеся озвучити свою думку, але робіть це м'яко і з повагою. Ваші стосунки заслуговують на перезавантаження.
Діва — Трійка Жезлів
Дівам варто змінити тактику у спілкуванні з оточенням. Можливо, ви стали занадто вимогливими і забули, як важливо давати обіцянки без очікування. Виявіть щедрість емоційну. День чудово підходить для щирих жестів, добрих слів та підтримки.
Терези — Двійка Мечів
Терезам день дасть шанс, нарешті, залишитися наодинці з собою і почути, що ви дійсно відчуваєте. Вам потрібна тимчасова ізоляція для ясності розуму. Дозвольте собі зайнятися тим, що приносить спокій та перезавантаження. Ви вийдете з цього стану ціліснішими.
Скорпіон — Сонце
Скорпіонам варто подбати про себе та своїх близьких. День буде особливо сприятливий для спілкування, коротких поїздок чи просто прогулянки у хорошій компанії. Це день подяки: віддайте її та отримайте у відповідь.
Стрілець — Дев'ятка Кубків
Стрільцям варто особливо уважно ставитись до своїх слів. Краще подумати двічі, перш ніж реагувати на вчинки чи слова іншої людини. Якщо зможете зберегти доброзичливість, друга половина дня подарує вам дивовижне відчуття легкості.
Козоріг — Вісімка Жезлів
Козороги мають емоційно насичений день. Можливо, ви переглянете свої погляди на якісь сімейні питання. Не бійтеся динаміки: вона призводить до оновлення та щирих почуттів. Робіть кроки назустріч — ви не пошкодуєте.
Водолій — Суд
Водолії, незважаючи на вихідний, будуть сповнені ідей, як покращити свою роботу чи запустити новий проєкт. Вони на порозі важливого вибору, що може стати доленосним. Не бійтеся діяти навіть якщо вам здається, що зараз не час.
Риби — Зірка
Рибам не варто змушувати себе займатися тим, до чого душа не лежить. Потрібно трохи перепочити. Тоді прийде бажання шукати щось нове та натхнення. Зараз ви його не бачите через втому. Побудьте у тиші, біля води чи на природі, щоб відновити контакт із собою. І тоді мрії, які ви так довго відкладали, знову стануть досяжними.
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