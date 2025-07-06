Терези ризикують нажити собі ворогів, а Тельці зможуть переконатися, що мовчання — золото: гороскоп на 6 липня

Згідно з прогнозом астрологів, кінець цього тижня вдало складеться для п'яти знаків зодіаку. Разом з тим, Всесвіт пропонує кожному представнику зодіакального кола зупинитися та почути свій внутрішній голос, йдеться у гороскопі, складеному для ТСН.

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Овен

Овнам не варто шкодувати себе. Безпричинний жаль може негативно вплинути на життєву ситуацію і, як наслідок, призвести до затяжної депресії.

Телець

У цей день Тельцям треба бути обережними з висловлюваннями. Пам'ятайте, що слово срібло, а мовчання золото. Необережне висловлювання, яке дозволите собі під віянням хвилини, може призвести до неприємності.

Близнюки

Не варто вірити на слово малознайомим чи незнайомим людям, які попросять вас про матеріальну допомогу. Цього дня ви можете опинитися на вудці у шахраїв. Не станьте їхньою жертвою.

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Рак

Ракам важливо енергію, яка переповнюватиме вас у цей день, витрачати економно. Не перетрудіться й не беріть на себе більше, ніж зазвичай.

Лев

Не варто соромитися своєї доброти та співчуття. За ці якості вас більше поважатимуть, пошкодувавши, втім, про те, що ви нечасто їх проявляєте. Не приховуйте своє справжнє обличчя.

Діва

Близьких людей Дівам краще в неділю тримати на певній відстані — так вам вдасться зберегти з ними добрі стосунки, не посварившись через дрібниці, що нічого не значать.

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Терези

Терезам варто проявити дипломатію і толерантність, не дратуватися з дрібниць. Не дотримавшись, ви ризикуєте нажити собі серйозних ворогів.

Скорпіон

Скорпіони можуть стати прикладом для інших. У них постійно проситимуть поради. Намагайтеся нікому в них не відмовляти.

Стрілець

Стрільцям треба придивитися до свого оточення. Постарайтеся увійти у становище близьких людей: швидше за все їх щось серйозно турбує, тому вони так неадекватно на все реагують.

Козоріг

Козорогам варто подумати про близьких. Не покладайтеся на чужі поради, виявіть ініціативу. Щоб порадувати близьку людину, виберіть щось незвичайне, що дозволить вам догодити їй.

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Водолій

Водолії останнім часом багато та ефективно працювали та заслужили відпочинок. У неділю можна трохи помандрувати та планувати довгоочікувану відпустку.

Риби

Рибам варто вибрати один головний напрямок і рухатися саме в цей бік, на якийсь час відсунувши інші справи. Вони можуть почекати. Також не варто забувати про своє відновлення.

А що обіцяє східний гороскоп на тиждень 7 — 13 липня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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