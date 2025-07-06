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Пенсія у 10,5 тис. грн: кому з українців такі виплати гарантують у 2025 році
Попри те що держава не планує найближчим часом підвищувати мінімальну пенсію, українські пенсіонери можуть розраховувати на «вікові» доплати.
Зокрема, у липні тим, хто досягне певного віку, будуть доплачувати до пенсії відповідно 300, 456 та 570 гривень «вікових».
Крім того, є категорія громадян, яким законодавство гарантує мінімальне пенсійне забезпечення у понад 10 тисяч грн.
Про це йдеться у законі 1584-IX «Про внесення змін до закону „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб», повідомляють Новини. LIVE з посиланням на матеріали ПФУ.
Так, постраждалим ліквідаторам аварії на ЧАЕС, у разі підтвердження причинно-наслідкового зв'язку інвалідності з катастрофою на ЧАЕС, передбачені мінімальні суми пенсійного забезпечення.
Розмір пенсії встановлено у відсотках до рівня середньої зарплати для призначення пенсії за попередній рік, який розраховує ПФУ.
Так, пенсію, що перевищує 10 тис. грн, у 2025 році мають:
- особи з інвалідністю третьої групи — 10,49 тис. грн (частка у 60% від заробітної плати за 2024 рік);
- особи з інвалідністю другої групи — 13,98 тис. грн (частка 80% від середньої зарплати);
- особи з інвалідністю першої групи — 17,48 тис. грн (частка у 100% від середньої зарплатні).
Якщо такого мінімального рівня не вистачає, то до нього мають дотягувати щомісячною адресною допомогою.
Крім пенсії за особливі заслуги, до суми пенсійної виплати можуть враховувати усі підвищення, надбавки та доплати.
Також передбачені загальні вимоги до пенсій з інвалідності у зв'язку з каліцтвом чи хворобою, пов'язаною з аварією на Чорнобильській АЕС. Цьогоріч загальні мінімальні розміри пенсій такі:
- для першої групи — 6 тис. грн;
- для другої групи — 4,8 тис. грн;
- для третьої групи та для дітей з інвалідністю — 3,7 тис. грн.
Для того, щоб оформити пенсію з інвалідності, пов'язану з аварією на ЧАЕС, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та пакет документів:
- паспорт громадянина, ідентифікаційний код;
- документи, де підтверджується статус постраждалого від аварії на ЧАЕС (зокрема, посвідчення учасника ліквідації наслідків катастрофи);
- висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо встановлення інвалідності та її групи;
- трудову книжку з підтвердженням стажу (за необхідності);
- документи, де підтверджується місце проживання на забрудненій території (за необхідності).
Ми також розповідали, якими будуть мінімальні пенсії українців у 2026−2028 роках.1145
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