- 06.07 22:28 Як пити сік і лимонад у ресторані: деякі нюанси відомі далеко не всім
- 06.07 22:01 Делікатесна квашена черешня до сиру: готується так просто, що ви не повірите
- 06.07 21:30 Дженніфер Лопес заспівала про свій біль від «руйнації» шлюбу з Беном Аффлеком
- 06.07 21:01 Непомітні ягоди з унікальними властивостями: цього про малину ви не знали
- 06.07 20:45 «Сервізи з такими візерунками невипадково дарувались на весілля», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 06.07 20:33 Осиротіли троє дітей: на Сумщині поліг захисник із Чернігівщини
- 06.07 20:06 Піде з сиром та томатами: ситна випічка, яку можна навіть на дієті
- 06.07 19:47 «Динамо» сповна поквиталося з «Кішвардою» за стартову невдачу на зборі в Австрії: відеоогляд матчу
- 06.07 19:43 росія збільшує використання хімічної зброї в Україні: що відбувається
- 06.07 19:33 Таро подають надію: перед ким відкриваєтьться потужний період звільнення від тягарів минулого та страхів
- 06.07 18:54 Кабмін готує зміни в системі спецпенсій: що хочуть поміняти
- 06.07 18:38 На фронті за день майже 100 боїв: в Генштабі назвали найгарячіші напрямки
Меган Маркл поділилася історією кохання з Гаррі і згадала «солодкі часи»
Поки навколо герцогині Сассекської спалахують все нові скандали, сама дружина принца Гаррі, як видно, більш зайнята, рекламою солодощів та спогадами про «солодкі часи» у своїх стосунках з майбутнім чоловіком.
Так, замість того, щоб дати гідну відповідь хейтерам щодо свого варення, Меган поділилася у соцмережі архівним фото з чоловіком, принцом Гаррі, на честь Дня незалежності США.
До посту герцогиня Сассекська також додала знімки капкейків, прикрашених квітами американського прапора та символом світу, і розповіла історію, пов'язану з цими солодощами.
«Наше друге побачення було 4 липня 2016-го, і ми з Ейч (перша літери імені Harry) дуже добре пам'ятаємо це. І наші діти теж перейняли цю традицію. З Днем незалежності!»— написала герцогиня.
Як відомо, голлівудська актриса Меган Маркл та молодший син короля Чарльза III та принцеси Діани, принц Гаррі, одружилися у 2018 році. Через рік у них народився первісток Арчі, якому зараз шість років, а ще за два роки — дочка Лілібет.
У 2020 році, на тлі конфлікту з двором, пара склала з себе королівські повноваження, залишила Велику Британію та оселилася у США. Тут подружжя намагається будувати бізнес, але часто піддається критиці, а їх проєкти зазнають провалів.
У пари, як і раніше, напружені стосунки з королівською сім'єю, проте нещодавно принц Гаррі зізнався, що хотів би помиритися з батьком. Незабаром після цього стало відомо, що Чарльз III включив Гаррі та Меган до списку гостей на свій похорон.146
Читайте нас у Facebook
«Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова