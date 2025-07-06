Меган Маркл поділилася історією кохання з Гаррі і згадала «солодкі часи»

Поки навколо герцогині Сассекської спалахують все нові скандали, сама дружина принца Гаррі, як видно, більш зайнята, рекламою солодощів та спогадами про «солодкі часи» у своїх стосунках з майбутнім чоловіком.



Так, замість того, щоб дати гідну відповідь хейтерам щодо свого варення, Меган поділилася у соцмережі архівним фото з чоловіком, принцом Гаррі, на честь Дня незалежності США.

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До посту герцогиня Сассекська також додала знімки капкейків, прикрашених квітами американського прапора та символом світу, і розповіла історію, пов'язану з цими солодощами.

«Наше друге побачення було 4 липня 2016-го, і ми з Ейч (перша літери імені Harry) дуже добре пам'ятаємо це. І наші діти теж перейняли цю традицію. З Днем незалежності!»— написала герцогиня.

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Як відомо, голлівудська актриса Меган Маркл та молодший син короля Чарльза III та принцеси Діани, принц Гаррі, одружилися у 2018 році. Через рік у них народився первісток Арчі, якому зараз шість років, а ще за два роки — дочка Лілібет.

У 2020 році, на тлі конфлікту з двором, пара склала з себе королівські повноваження, залишила Велику Британію та оселилася у США. Тут подружжя намагається будувати бізнес, але часто піддається критиці, а їх проєкти зазнають провалів.

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У пари, як і раніше, напружені стосунки з королівською сім'єю, проте нещодавно принц Гаррі зізнався, що хотів би помиритися з батьком. Незабаром після цього стало відомо, що Чарльз III включив Гаррі та Меган до списку гостей на свій похорон.

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