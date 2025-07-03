Хоча б біля труни: король Чарльз планує болісне возз’єднання з принцом Гаррі та Меган Маркл

Король Чарльз ІІІ має великі плани щодо принца Гаррі, Меган Маркл та їхніх дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет, стверджує джерело. Кажуть, що монарх планує возз'єднання з герцогом і герцогинею Сассекськими та їхніми дітьми, пише geo.tv. За повідомленнями, король включив Гаррі, Меган, Арчі та Лілібет до плану свого похорону, незважаючи на їхню постійну та дуже публічну ворожнечу.

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Кажуть, що Чарльз ІІІ сподівається, що це допоможе відновити сімейні зв'язки та об'єднати братів — принців Вільяма і Гаррі. У повідомленні стверджувалося, що монарх хоче, щоб обидва його сини, яких він мав разом з покійною принцесою Діаною, зіграли ключові ролі та йшли пліч-о-пліч під час процесії. Гаррі та Меган «залучені» до планів похорону короля на «найвищому рівні».

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Гаррі «погодився» запросити короля Чарльза, принца Вільяма та решту членів королівської родини на «Ігри Нескорених» 2027 року, які відбудуться у Бірмінгемі.

«Нескорені» сподіваються, що королівська родина приїде, щоб підтримати поранених ветеранів. Гаррі сподівається, що його батько залишить розбіжності, щоб відвідати «Ігри Нескорених» та підтримати ветеранів", — сказало джерело Mail on Sunday.

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Раніше король Чарльз ІІІ відверто розповів про самопочуття.

Фото Getty Image

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