41.48 / 41.92 48.97 / 49.53
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Хоча б біля труни: король Чарльз планує болісне возз’єднання з принцом Гаррі та Меган Маркл

16:33 3 липня 2025
Чарльз ІІІ та принц Гаррі

Король Чарльз ІІІ має великі плани щодо принца Гаррі, Меган Маркл та їхніх дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет, стверджує джерело. Кажуть, що монарх планує возз'єднання з герцогом і герцогинею Сассекськими та їхніми дітьми, пише geo.tv. За повідомленнями, король включив Гаррі, Меган, Арчі та Лілібет до плану свого похорону, незважаючи на їхню постійну та дуже публічну ворожнечу.

Кажуть, що Чарльз ІІІ сподівається, що це допоможе відновити сімейні зв'язки та об'єднати братів — принців Вільяма і Гаррі. У повідомленні стверджувалося, що монарх хоче, щоб обидва його сини, яких він мав разом з покійною принцесою Діаною, зіграли ключові ролі та йшли пліч-о-пліч під час процесії. Гаррі та Меган «залучені» до планів похорону короля на «найвищому рівні».

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Гаррі «погодився» запросити короля Чарльза, принца Вільяма та решту членів королівської родини на «Ігри Нескорених» 2027 року, які відбудуться у Бірмінгемі.

«Нескорені» сподіваються, що королівська родина приїде, щоб підтримати поранених ветеранів. Гаррі сподівається, що його батько залишить розбіжності, щоб відвідати «Ігри Нескорених» та підтримати ветеранів", — сказало джерело Mail on Sunday.

РЕКЛАМА

Раніше король Чарльз ІІІ відверто розповів про самопочуття.

Фото Getty Image

РЕКЛАМА

264

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп для п&#39;яти знаків 4-6 липня. Фото Pixabay

Фінансові бонуси та романтичні моменти: кінець поточного тижня вдало складеться для п'яти знаків зодіаку

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Гороскоп 4 липня. Фото Pixabay

Тільцям потрібен план дій, а Рибам настав час приділити час сім'ї: гороскоп на 4 липня

Розклад карт Таро на 4 липня. Фото Pixabay

Овнам — «Маг» та приплив енергії, Ракам — «П'ятірка жезлів» та важкий вибір: Таро-прогноз на 4 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів