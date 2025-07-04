Менше роботи — більше зарплати: за рік середня оплата праці в Україні зросла на 22%

Поки в Кабміні вирішили підняти мінімальну заробітну плату приблизно на 8,5% у 2026 році, ринок праці в Україні постійно підвищує середню зарплату через нестачу робочих рук. У результаті в липні середня зарплата становить 25 000 гривень, що на 22% більше, ніж у липні 2024 року, коли вона становила 20 500 гривень.

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Такі дані наводить портал пошуку роботи Work.ua, який проаналізував 192,5 тис. вакансій. З цього числа найбільша питома вага — 17,6% - вакансій припадає на пропозиції зарплати від 22 до 26 тисяч гривень. Найменше — 8% пропозицій, із зарплатою до 14 тисяч гривень.

Як і раніше, найбільша середня зарплата у Києві — 30 тисяч гривень, потім йдуть Львів — 26 тисяч, Дніпро та Одеса — по 24 тисячі, і замикають список Чернівці з 23,5 тис. грн.

При цьому аналітики Work.ua зазначили, що кількість вакансій за рік упала на 8% - з 97 872 у липні 2024-го до 90 304 вакансій на початок липня 2025-го. Ймовірно, зі зниженням кількості вакансій і пов'язане зростання середньої зарплати, що пропонуються в тих, що залишилися.

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Як зазначає сайт «РБК-Україна» з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці від Мінекономіки України, за підсумками 1 кварталу 2025-го середня зарплата становила 23 460 гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Чиновники пов'язали це з дефіцитом кадрів та зростанням навантаження на робітників, жорсткою конкуренцією за фахівців. Також зростанню зарплат сприяють збільшення економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та у лавах Збройних сил України, що створює відчутні структурні дисбаланси на ринку праці та дефіцит кадрів.

Також у червні, як повідомляли «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові зарплати для чиновників.

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