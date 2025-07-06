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Частина пенсіонерів може отримати безоплатну путівку в санаторій: хто має право

14:56 6 липня 2025
Безоплатну путівку на реабілітацію можуть отримати пенсіонери, що повернулися з російського полону, фото з відкритих джерел

Пільгові категорії українських пенсіонерів раніше мали право на безоплатні путівки до санаторіїв. Йшлося про пенсіонерів з інвалідністю, тих, які мають заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни, учасників бойових дій чи осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни.

З 2023 року фінансування таких путівок майже повністю скасували. Але пенсіонери можуть отримати реабілітаційні послуги за електронним направленням від лікаря, якщо такі передбачені в договорах з НСЗУ.

Адвокатка Ольга Брус у коментарі УНІАН пояснила, що з 2023 року до 2025-го включно у державному бюджеті не передбачено фінансування санаторно-курортного лікування практично для всіх.

Лишилася лише одна категорія пільговиків, які можуть отримати путівки безплатно, — це люди, які повернулися з полону. Якщо пенсіонер підпадає під таку категорію, то він має право на безплатне санаторно-курортне лікування.

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Щоб оформити путівку, потрібно звернутися до органів соцзахисту або ЦНАПу з відповідним пакетом документів:
- заявою затвердженої форми, яку можна отримати безпосередньо в Управлінні соцзахисту чи ЦНАПі,

- копією паспорта,

- копією ідентифікаційного коду,

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- медичною довідкою від лікаря, з яким укладено декларацію. Лікар має надати медичний висновок, в якому буде вказано, якого саме санаторно-курортного лікування потребує пацієнт,

- копією документа, який встановлює факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Ми також розповідали, якій категорії українських пенсіонерів держава гарантує виплати у розмірі не менш як 10,5 тис грн.

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